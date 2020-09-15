Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs ABDli bilim insanlarından koronavirüse karşı antikor müjdesi
DÜNYA

ABD’li bilim insanlarından koronavirüse karşı antikor müjdesi

ABD’li bilim insanlarından koronavirüse karşı antikor müjdesi

ABD’li bilim insanlarından koronavirüse karşı antikor müjdesi verildi. Bilim adamları koronavirüs salgınına karşı "virüsü tamamen kaybeden" antikor bileşeni keşfedildiğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
foto/ Arşiv
foto/ Arşiv

Birçok ülkede dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı aşı ve ilaç çalışması aralıksız sürüyor. ABD'de yayınlanan Cell dergisinde yayımlanan makalede bilimadamları, salgınına karşı "virüsü tamamen kaybeden" antikor bileşeni keşfedildiğini duyurdu.

Bulunan antikordan 10 kat küçük olan antikorun Ab8 adlı ilacı oluşturmak için kullanıldığını ifade edildi. İlacın, dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüs türü SARS-CoV-2’ye karşı potansiyel bir koruyucu olacağı tahmin ediliyor.

Çin'de yapılan bir araştırmada iyileşen koronavirüs hastalarında antikor seviyelerinin hızla düştüğü tespit edildi
KORONAVİRÜS
Çin'de yapılan bir araştırmada iyileşen koronavirüs hastalarında antikor seviyelerinin hızla düştüğü tespit edildi

İNSANLARA YAN ETKİSİ BULUNMUYOR

Yayınlanan makalede, ilaç, testler sırasında enfekte fare ve hamsterlerde hastalığın ‘tedavi edilmesinde ve önlenmesinde son derece etkili’ olduğu kaydedildi. Öte yandan, ilacın insan hücrelerine bağlanmadığı ve bunun da insanlarda negatif yan etkilere neden olmayacağı anlamına geldiği ifade edildi.

Pittsburg Üniversitesi Tıp Fakültesi (UPMC) Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Başkanı ve araştırmanın ortak yazarı John Mellors, “Ab8’in, Covid-19 için tedavi potansiyeline sahip olmasının yanı sıra Ab8 insanların SARS-CoV-2 enfeksiyonlarına yakalanmalarını önlemek için de kullanılabildiğini duyurdu.

Abone Ol Google News
Cenin pozisyonu detayı

Cenin pozisyonu detayı

Pınar Gültekin cinayetinde kan donduran vahşet ortaya çıktı.
Antalyada akılalmaz anlar

Antalya'da akılalmaz anlar

​Karantinayı deldi, 'ölmek istemiyorum' diye bağırıp etrafa tükürdü.
Kurtlar Vadisideğil Fatih

Kurtlar Vadisi
değil Fatih

Sokak ortasında çatışma çıktı, o anlar güvenlik kamerasında.
Bakanlık<br>tek tek açıkladı

Bakanlık
tek tek açıkladı

​"91 firmaya ait 113 parti ürünü daha ifşa ediyoruz."

'Kara Gün' ilan edildi

'Kara Gün' ilan edildi

BAE ve Bahreyn, İsrail ile Washington'da masaya oturuyor.
Ne olur abi benden şikayetçi olma

Ne olur abi benden şikayetçi olma

Bursa'da hırsız 8 bin liralık altınını çaldığı kuyumcuya yalvardı.

​Yasak sonrası toplu taşıma için iki sürpriz çağrı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.