ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley'den tartışılacak karar: Aşı olmayan ofise giremeyecek Yaklaşık 1.5 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hızla sürüyor. Birçok ülkede aşı karşıtlığı sürerken, firmalar bu durumun önüne geçmek için ilginç yöntemlere başvuruyor. Son olarak ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley tartışmalara neden olacak bir karara imza attı. Buna göre New York ofislerinin çoğunda Covid-19 aşısı olmayan çalışanların girişini yasaklayacak.

Haber Merkezi 23 Haziran 2021, 10:24 Son Güncelleme: 23 Haziran 2021, 10:29 Diğer