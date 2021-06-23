ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley'den tartışılacak karar: Aşı olmayan ofise giremeyecek

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, çalışanlarına Covid-19'a karşı aşılanmamış çalışan ve müşterilerin New York City ve Westchester County ofislerine 12 Temmuz'dan itibaren geri dönmelerinin yasaklanacağını bildirdi.
1 TEMMUZ'A KADAR SÜRE
New York metropol bölgesindeki tüm Morgan Stanley personelinin de artık 1 Temmuz'a kadar corona virüs aşı durumlarını doğrulaması gerekiyor. CNBC'de yer alan habere göre şirket, yaptığı açıklamada, aşıları tam olarak yapılmayan çalışanların uzaktan çalışmaya devam etmek zorunda kalacaklarını bildirdi.
- Morgan Stanley'nin ofislerinde maske ve fiziksel mesafe şartlarını kaldırmasına izin verecek olan bu durum, diğer finans devlerinin benzer eylemlerini takip ediyor.