Koronavirüs ABDli yatırım bankası Morgan Stanleyden tartışılacak karar Aşı olmayan ofise giremeyecek
DÜNYA

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley'den tartışılacak karar: Aşı olmayan ofise giremeyecek

Yaklaşık 1.5 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hızla sürüyor. Birçok ülkede aşı karşıtlığı sürerken, firmalar bu durumun önüne geçmek için ilginç yöntemlere başvuruyor. Son olarak ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley tartışmalara neden olacak bir karara imza attı. Buna göre New York ofislerinin çoğunda Covid-19 aşısı olmayan çalışanların girişini yasaklayacak.

Haber Merkezi Diğer
ABDli yatırım bankası Morgan Stanleyden tartışılacak karar: Aşı olmayan ofise giremeyecek
Arşiv

Rusya'dan tartışmalara neden olacak hamle: Aşı olmayana iş yok
KORONAVİRÜS
Rusya'dan tartışmalara neden olacak hamle: Aşı olmayana iş yok

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, çalışanlarına Covid-19'a karşı aşılanmamış çalışan ve müşterilerin New York City ve Westchester County ofislerine 12 Temmuz'dan itibaren geri dönmelerinin yasaklanacağını bildirdi.

1 TEMMUZ'A KADAR SÜRE

New York metropol bölgesindeki tüm Morgan Stanley personelinin de artık 1 Temmuz'a kadar corona virüs aşı durumlarını doğrulaması gerekiyor. CNBC'de yer alan habere göre şirket, yaptığı açıklamada, aşıları tam olarak yapılmayan çalışanların uzaktan çalışmaya devam etmek zorunda kalacaklarını bildirdi.

Filipinler Devlet Başkanı Duterte koronavirüs aşısı olmayı reddedenleri hapse atmakla tehdit etti
KORONAVİRÜS
Filipinler Devlet Başkanı Duterte koronavirüs aşısı olmayı reddedenleri hapse atmakla tehdit etti
  • Morgan Stanley'nin ofislerinde maske ve fiziksel mesafe şartlarını kaldırmasına izin verecek olan bu durum, diğer finans devlerinin benzer eylemlerini takip ediyor.

Delta Havayolları'ndan önemli karar: Aşı olmayanı işe almayacak
KORONAVİRÜS
Delta Havayolları'ndan önemli karar: Aşı olmayanı işe almayacak
Abone Ol Google News
70 hastalığa şifa oluyor

70 hastalığa şifa oluyor

​Bingöl'de üreticilerin tatlı telaşı başladı.
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulunacak.
Akın akın geliyorlar: Ruslar hava trafiğini yüzde 45 artırdı

​Rus turist tamam sıra İngiliz'de.

Çok sayıda ile kuvvetli yağış uyarısı.

Şef Ömür Akkor'dan Türkiye'nin Gastronomi Atlası.

Alevlerin arasında kalan ​üç kardeş hayatını kaybetti

​Günde 4 reklam izlettiren saadet zinciri yakayı ele verdi.

​Yeni cazibe merkezi oldu, göz kamaştırıyor.

Mersin Limanı'nda 463 kilogram kokain ele geçirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.