Koronavirüs ABDliler ısrarcı Koronavirüs Çinde bir laboratuvardan çıktı
DÜNYA

ABD'liler ısrarcı: Koronavirüs Çin'de bir laboratuvardan çıktı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) eski Direktörü Robert Redfield, tüm dünyaya ölüm saçan koronavirüs salgınının orijinal halinin Çin'de bir laboratuvarda üretildiğini savundu. Redfield, "Laboratuvarda üzerinde çalışılan patojenlerin, laboratuvar çalışanlarına bulaşması az görülen bir durum değil." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
ABDliler ısrarcı: Koronavirüs Çinde bir laboratuvardan çıktı
Arşiv.

Donald Trump döneminde CDC Direktörlüğü yapan Redfield, CNN televizyonuna koronavirüs salgını konusunda bir mülakat verdi.

"Çalışanlara bulaşması az görülen bir durum değil"

Koronavirüsün başlangıç noktasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Redfield, "Laboratuvarda üzerinde çalışılan patojenlerin, laboratuvar çalışanlarına bulaşması az görülen bir durum değil." ifadesini kullandı.

Redfield, "Ortada virüsün Çin'deki bir laboratuvardan çıktığına dair net bir kanıt yok ancak benim görüşüm bu yönde." değerlendirmesinde bulundu.

"Salgın yarasadan insana bulaşmadı"

Vuhan Viroloji Enstitüsünün iddia ettiği gibi yarasadan bulaşması durumunda virüsün insandan insana bulaşmasının biyolojik açıdan anlamlı olmadığını dile getiren Redfield, "Ben Kovid-19'un bir yarasadan insana bulaştığına ve salgının böyle başladığına inanmıyorum." ifadesini kullandı.

Redfield, nihai kararı verecek mercinin de bilim insanları olduğunu sözlerine ekledi.

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