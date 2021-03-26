ABD'liler ısrarcı: Koronavirüs Çin'de bir laboratuvardan çıktı

Donald Trump döneminde CDC Direktörlüğü yapan Redfield, CNN televizyonuna koronavirüs salgını konusunda bir mülakat verdi.

"Çalışanlara bulaşması az görülen bir durum değil"

Koronavirüsün başlangıç noktasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Redfield, "Laboratuvarda üzerinde çalışılan patojenlerin, laboratuvar çalışanlarına bulaşması az görülen bir durum değil." ifadesini kullandı.

Redfield, "Ortada virüsün Çin'deki bir laboratuvardan çıktığına dair net bir kanıt yok ancak benim görüşüm bu yönde." değerlendirmesinde bulundu.

"Salgın yarasadan insana bulaşmadı"

Vuhan Viroloji Enstitüsünün iddia ettiği gibi yarasadan bulaşması durumunda virüsün insandan insana bulaşmasının biyolojik açıdan anlamlı olmadığını dile getiren Redfield, "Ben Kovid-19'un bir yarasadan insana bulaştığına ve salgının böyle başladığına inanmıyorum." ifadesini kullandı.

REKLAM

Redfield, nihai kararı verecek mercinin de bilim insanları olduğunu sözlerine ekledi.

GÜNDEM Kovid hastası 'hayır yemeği' dağıtınca 5 kişiye daha virüs bulaştırdı: Köy karantinaya alındı

GÜNDEM Kovid'i yendikten sonra ilk vaazını veren Erbaş: Koronavirüs bu asrın en büyük imtihanı