Koronavirüs ABDnin aşıları işe yaramıyor İkinci dozu yaptırdıktan bir ay sonra koronaya yakalandı
DÜNYA

ABD’nin aşıları işe yaramıyor: İkinci dozu yaptırdıktan bir ay sonra koronaya yakalandı

ABD’nin New York kentinde yaşayan Melanie Rosen, Moderna tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının ikinci dozunu aldıktan bir ay sonra virüse yakalandı.

Haber Merkezi DHA
ABD’nin aşıları işe yaramıyor: İkinci dozu yaptırdıktan bir ay sonra koronaya yakalandı
Melanie Rosen

ABD’nin New York kentinin Long Island bölgesinde yaşayan Melanie Rosen, Amerikan menşeli ilaç firması Moderna tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının ikinci dozunu aldıktan bir ay sonra Kovid-19'a yakalandı. Yerel medyaya konuşan Rosen, katıldığı bir cenaze töreninin ardından virüse yakalandığını açıkladı. Rosen, cenaze evinde yaklaşık 90 dakika boyunca maskesiz bulunduğunu ifade etti.

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"ŞAŞKINA DÖNDÜM"


“Orada yaklaşık bir buçuk saat kadar maskesiz bulundum. Yaklaşık 10 aile bireyi vardı ve hepsine tek tek sarıldım” diyen Rosen, "Cenazeden birkaç gün sonra koronavirüs semptomları gösterdi. Benimle birlikte 3 kişinin de testi pozitif çıktı" dedi. Şaşkına döndüğünü ifade eden Rosen, "İki doz aşı olmama rağmen koronavirüse yakalanmama anlam veremiyorum" dedi.

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ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’nden (CDC) yapılan açıklamada, tamamen aşılanmış kişilerin halka açık yerlerde maske takma, sosyal mesafe gibi tedbirlere uymaya devam etmesi tavsiyesinde bulundu. Öte yandan, ABD’nin Washington Eyaleti Sağlık Departmanı, tamamen aşılanmalarına rağmen 102 kişide koronavirüs tespit edildiğini ve incelemelerin sürdüğünü duyurdu.

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