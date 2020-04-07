Koronavirüs ABDyi cehalet bitirecek Trumpın önerdiği ilaçlar kullanılıyor
DÜNYA

ABD'yi cehalet bitirecek: Trump'ın önerdiği ilaçlar kullanılıyor

ABD Başkanı Donlad Trump, geçtiğimiz günlerde sıtma ilacı "hidroksiklorokin"in koronavirüse karşı işe yaradığını iddia ederek kullanılmasını önerdi. Bunun üzerinde ülkedeki pekçok doktorun virüse karşı 'işe yarayıp yaramadığını' bilmeden Trump tarafından tavsiye edilen ilacını hastalara verdiği öne sürüldü.

Haber Merkezi Reuters
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

Şimdiye kadar kadar koronavirüs salgını nedeniyle 168 binden fazla vaka görülen ve 10 binden fazla kişi hayatını kaybettiği ABD ile ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı. New York, Louisiana, Massachusetts, Ohio, Washington ve California gibi kalabalık nüfuslu eyaletlerin sağlık sistemlerinde görevli doktor ve eczacılar Reuters'a yaptıkları açıklamalarda, virüs nedeniyle nedeniyle hastaneye kaldırılan hastalara rutin olarak hidroksiklorokin verildiğini açıkladı. Ancak aynı zamanda doktorlar, normal şartlarda sıtma ve otoimmun hastalıklarına müdahalede kullanılan bu ilacın virüse karşı da etkili olduğuna dair bir kanıt görmediklerini söyledi.

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Ciddi problemlere
neden oluyor

  • Hidroksiklorokin kullanımı ülkede pandeminin merkezi haline gelmesiyle ülkede ciddi anlamda artış gösterdi. İlacın potansiyel yan etkileri arasında görme kaybı ve kalp problemleri bulunuyor. Ancak doktorlar ilacı koronavirüs hastalarına vermekten 'rahatsızlık duymadıklarını' çünkü risklerin çok yüksek olmadığını ifade etti.

Trump'ın koronavirüse karşı 'çığır açıcı' dediği ilaç ortalığı karıştırdı
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Axios isimli internet sitesinin haberine göre, cumartesi Beyaz Saray'da bir araya gelen Kovid-19 ile Mücadele Görev gücü üyeleri arasında Trump'ın son günlerde sıklıkla bahsettiği hidroksiklorokin adlı ilaç konusunda ciddi bir tartışma yaşandı.
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Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro, söz konusu toplantıda Trump'ın ilacın Kovid-19 tedavisinde olumlu sonuç verdiğine dair açıklamalarını destekleyecek bir araştırma dosyasını gündeme getirdi.
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Navarro ayrıca, ABD'nin söz konusu ilacı stoklayarak salgın bölgelerine dağıtmasının da doğru bir karar olduğunu savundu.
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Bunun üzerine Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün önemli üyelerinden Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Doktor Anthony Fauci ise ilaca yönelik araştırmaların yetersiz olduğunu savunarak Beyaz Saray'ın daha temkinli bir üslup takınması gerektiğini vurguladı.
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Fauci'nin söz konusu ilacın Kovid-19 tedavisinde işe yaradığının kanıtlanması için daha çok deneye ihtiyaç duyulduğunu söylemesi üzerine, toplantının yapıldığı odada gerginlik yaşandı.
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Beyaz Saray ekibinden bir grup Navarro'yu desteklerken, bir grup da Fauci'nin haklı olduğunu savundu.
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Navarro ise söz konusu haberi bu sabah CNN televizyonununda katıldığı bir programda doğruladı.
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Cumartesi günü bir tartışma yaşandığını kaydeden Navarro, Aramızda anlaşmazlıklar ve tartışmalar olmasaydı Trump yönetimi bu kadar güçlü olmazdı. dedi.
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Öte yandan, sıtma ilacı konusunda yaşanan bu ayrışma dün Trump'ın yaptığı basın toplantısına da yansımıştı.
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Trump, bir muhabirin, Fauci'ye hidroksiklorokin konusunda sorusunu, Fauci'nin cevaplamasına fırsat vermemiş ve Fauci belkide 15 kez aynı soruyu yanıtladı. diyerek araya girmişti.
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Başkan Trump söz konusu ilaçtan sık sık Kovid-19 tedavisi için çığır açıcı olarak bahsetse de uzmanlar ilacın kullanımına sadece doktorların karar vermesi gerektiğini düşünüyor.
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Trump'ın koronavirüse karşı 'çığır açıcı' dediği ilaç ortalığı karıştırdı
ABD Başkanı Donald Trump'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için "çığır açıcı" olarak nitelendirdiği sıtma ilacı, Beyaz Saray'daki uzmanlar arasında görüş ayrılığına neden oldu.

2 gün üst üste yaptığı konuşmada önerdi

ABD Başkanı Trump bu hafta sonu iki gün üst üste ilacın koronavirüsle mücadelede kullanılması gerektiğini söylemiş, etkisinin şu anda test edildiğini ifade ederek, "Bu yönde çok güçlü işaretler var' dedi ve ardından, "Ama ben ne bilirim ki? Doktor değilim" demişti. ABD Başkanı Trump konuşmasının devamında, "Eğer işe yarıyorsa daha önce yapmamamız çok üzücü olacak" dedi ve bir kez daha hükûmetin 29 milyon adet bu haplardan aldığını vurguladı. Trump, hapların çeşitli laboratuvarlara, hastanelere ve orduya gönderildiğini ifade etmişti.

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