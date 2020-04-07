ABD'yi cehalet bitirecek: Trump'ın önerdiği ilaçlar kullanılıyor

ABD Başkanı Donlad Trump, geçtiğimiz günlerde sıtma ilacı "hidroksiklorokin"in koronavirüse karşı işe yaradığını iddia ederek kullanılmasını önerdi. Bunun üzerinde ülkedeki pekçok doktorun virüse karşı 'işe yarayıp yaramadığını' bilmeden Trump tarafından tavsiye edilen ilacını hastalara verdiği öne sürüldü.
Şimdiye kadar kadar koronavirüs salgını nedeniyle 168 binden fazla vaka görülen ve 10 binden fazla kişi hayatını kaybettiği ABD ile ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı. New York, Louisiana, Massachusetts, Ohio, Washington ve California gibi kalabalık nüfuslu eyaletlerin sağlık sistemlerinde görevli doktor ve eczacılar Reuters'a yaptıkları açıklamalarda, virüs nedeniyle nedeniyle hastaneye kaldırılan hastalara rutin olarak hidroksiklorokin verildiğini açıkladı. Ancak aynı zamanda doktorlar, normal şartlarda sıtma ve otoimmun hastalıklarına müdahalede kullanılan bu ilacın virüse karşı da etkili olduğuna dair bir kanıt görmediklerini söyledi.
Ciddi problemlere neden oluyor
Hidroksiklorokin kullanımı ülkede pandeminin merkezi haline gelmesiyle ülkede ciddi anlamda artış gösterdi. İlacın potansiyel yan etkileri arasında görme kaybı ve kalp problemleri bulunuyor. Ancak doktorlar ilacı koronavirüs hastalarına vermekten 'rahatsızlık duymadıklarını' çünkü risklerin çok yüksek olmadığını ifade etti.
ABD Başkanı Trump bu hafta sonu iki gün üst üste ilacın koronavirüsle mücadelede kullanılması gerektiğini söylemiş, etkisinin şu anda test edildiğini ifade ederek, "Bu yönde çok güçlü işaretler var' dedi ve ardından, "Ama ben ne bilirim ki? Doktor değilim" demişti. ABD Başkanı Trump konuşmasının devamında, "Eğer işe yarıyorsa daha önce yapmamamız çok üzücü olacak" dedi ve bir kez daha hükûmetin 29 milyon adet bu haplardan aldığını vurguladı. Trump, hapların çeşitli laboratuvarlara, hastanelere ve orduya gönderildiğini ifade etmişti.