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TÜRKİYE

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım sağlık durumunu sosyal medyadan duyurdu: Kovid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Düzce programı sırasında gelişen semptomlar sonucu yaptırdığı Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım sağlık durumunu sosyal medyadan duyurdu: Kovid-19 testi pozitif çıktı
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım Covid-19'a yakalandığını açıkladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Düzce programımız esnasında gelişen semptomlar sonucu yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Durumum iyi çok şükür. Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam ederek, bu süreci atlatacağım inşallah. Dua bekler, dua ederiz."

Düzce Üniversitesinin (DÜ) bugün düzenlenen 2022-2023 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılan Yıldırım'a mühendislik alanında fahri doktora unvanı verilmişti.

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