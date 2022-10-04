AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım sağlık durumunu sosyal medyadan duyurdu: Kovid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Düzce programımız esnasında gelişen semptomlar sonucu yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Durumum iyi çok şükür. Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam ederek, bu süreci atlatacağım inşallah. Dua bekler, dua ederiz."

Düzce programımız esnasında gelişen semptomlar sonucu yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır.



Durumum iyi çok şükür. Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam ederek, bu süreci atlatacağım inşallah.



Dua bekler, dua ederiz. — Binali Yıldırım (@BY) October 4, 2022

Düzce Üniversitesinin (DÜ) bugün düzenlenen 2022-2023 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılan Yıldırım'a mühendislik alanında fahri doktora unvanı verilmişti.

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