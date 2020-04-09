Koronavirüs Aksaray Belediyesinden drone ile kapıya teslim maske ve eldiven
TÜRKİYE

Aksaray Belediyesinden drone ile kapıya teslim maske ve eldiven

Aksaray Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında risk grubunda yer alan ve evlerinden dışarıya çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara drone ile maske ve eldiven dağıtıyor.

Haber Merkezi AA
Aksaray Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlara drone ile maske ve eldiven dağıtıyor.
Aksaray Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlara drone ile maske ve eldiven dağıtıyor.

Belediye Başkanı Evren Dinçer tarafından oluşturulan ekip, kent genelindeki 65 yaş üstü evde kalan vatandaşları belirleyip kolonyadan maskeye, gıda maddelerinden günlük yemeklerine kadar tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu kapsamda belirlenen adreslere farkındalık yaratmak için drone ile maske ve eldiven ulaştırılıyor.

Drone ile kapıya teslim


Başkan Dinçer de zaman zaman drone uçurarak, 65 yaş üstü vatandaşlara maske ve eldiven ulaştırılmasına yardım ediyor.

Dinçer, yaptığı açıklamada, 65 yaş üstünde olduğu için evden çıkamayan vatandaşlara teknolojiyi de kullanarak, hijyenik bir şekilde eldiven ve maske ulaştırdıklarını söyledi.

Vatandaşların evlerinde kalmasının önemine değinen Dinçer, tüm Türkiye'de olduğu gibi Aksaray'da da Kovid-19'a karşı tüm tedbirlerin alındığını kaydetti.

Bere Mahallesi Uluırmak Sokak'ta oturan Menşure Özen ise Başkan Dinçer'in kendisine drone ile maske gönderdiğini ifade etti.

Yaşlı olduğunu ve tek başına yaşadığını anlatan Özen, "Bu sıkıntılı günlerimizde hiç dışarı çıkmıyoruz. Dua ediyoruz. Allah herkesten razı olsun." diye konuştu.

Bilim insanları açıkladı: Koronavirüs salgınına yol açan şey
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Bilim insanları açıkladı: Koronavirüs salgınına yol açan şey
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 90 bini aştı. Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.Royal Society Proceedings B adlı biyoloji bilimleri dergisinde yayımlanan araştırma, 1 buçuk milyondan fazla kişiye ve 90 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs salgınına neyin yol açtığını ortaya koydu.
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