Koronavirüs Almanlar öve öve bitiremedi
DÜNYA

​Almanlar öve öve bitiremedi

Almanlar öve öve bitiremedi

Türkiye’nin koronavirüs aşılama programının başarısı Alman medyasından övgü aldı. Türkiye’nin aşılama sayısında Almanya’yı geçtiğine değinilen haberlerde aşı kampanyasına başvuran ve kolaylıkla randevu alıp aşı olan örneklere yer verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye’nin kampanyasındaki pratik ve basit çözümü Alman medyasını etkiledi.
Türkiye’nin kampanyasındaki pratik ve basit çözümü Alman medyasını etkiledi.

Türkiye’de sorunsuz ilerleyen aşı kampanyası Alman medyasına yansıdı. Alman Tagesschau kanalı Türkiye’deki yeni tip koronavirüs mücadelesini ele aldı, “Aşı karmaşasından eser yok” başlığıyla bir haber yayınladı. Diğer ülkelere göre geç başlanılsa da Türkiye’de aşı kampanyasının sorunsuz ilerlediği belirtilen yazıda Almanya ile kıyas yapıldı. Türkiye’de Almanya’dakinden daha fazla kişinin aşılandığı şu sözlerle vurgulandı: “Türkler aşıyı Almanlardan çok sonra aldı. Ancak o zamandan beri yaklaşık 2,5 milyon kişi aşılandı. Almanya’da ise 3 Şubat itibariyle sadece 2,1 milyon kişi aşılanabildi” karşılaştırması yapıldı. Haberde, kampanyanın sorunsuz ilerlemesinden övgüyle bahsedildi.

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RANDEVU ALMAK ÇOK BASİT

  • Türkiye’nin kampanyasındaki pratik ve basit çözümü Alman medyasını etkiledi. Haberde “Randevular ve organizasyon Türkiye’de çoğunlukla sorunsuz işliyor. Şaşırtıcı derecede basit. Türk aşı yardım hattından önce bir elektronik mesaj alacaksınız: Kimlik numaranızı hazır bulundurmalısınız. Ayrıca uygulama üzerinden de randevu alınabileceği belirtiliyor” denildi.

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Haberde aşı kampanyasına başvuran ve kolaylıkla randevu alıp aşı olan örneklere yer verildi. Aşıların ücretsiz olduğunun altı çizilirken aşı olanların memnuniyeti aktarıldı ve sürecin sorunsuz işlemesine dikkat çekildi.

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