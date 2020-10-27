​Almanya, Fransa ve İspanya diken üstünde: Avrupa'da Kovid-19 kabusu!

Avrupa Birliği’nin iki lokomotif gücü Almanya ve Fransa’da salgının günlük rekor vaka sayılarına ulaşmasıyla ardı ardına felaket senaryoları çizilmeye başlandı. Salgının ilk dalgasında Avrupa’da en fazla ölümün yaşandığı ülkerlerden biri olan İspanya’da da hükümet ikinci kez olağanüstü hal (OHAL) kararı almak zorunda kaldı. Fransa’da ise günlük 100 bin vakası korkusu yaşanıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise pazar günü partisi Hristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) eyalet meclis grup başkanları ile yaptığı görüntülü toplantıda, “Bizi zor, çok zor aylar bekliyor” dedi. Habere göre, Başbakan gelecek aylar içerisinde koronavirüs vakalarının sayısının hızlı bir şekilde artacağını ve dışarıda büyük etkinliklerin düzenlenmesinin mümkün olmayacağını tahmin ediyor.

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Merkel

TEMASLARI AZALTALIM

Almanya Başbakanı Angela Merkel haftalık video podcast’inde de, “Şu an için yapmamız gereken; temasları azaltmak, çok daha az insanla bir araya gelmek” demişti. Her cumartesi yayınladığı video mesajla vatandaşlara seslenen Merkel, “Nispeten rahat geçen yaz bitti, şimdi zor aylarla karşı karşıyayız” demiş ve herkesin bir süre ailesi dışındaki temasları önemli ölçüde azaltması gerektiğini kaydetmişti. Yetkili sağlık kuruluşu Robert-Koch Enstitüsü’nün verdiği bilgilere göre, Almanya’da son 24 saat içerisinde 8 bin 685 yeni koronavirüs vakası kayda geçti.

GÜNLÜK 100 BİN VAKA BEKLENTİSİ

Fransa’da Kovid-19 salgında her gün yeni bir vaka sayısı rekoru kırılırken endişe verici bir açıklama da Bilim Kurulu’ndan geldi. Bilim Kurulu Başkanı Jean-François Delfraissy, RTL kanalına yaptığı açıklamada, Fransa’nın günlük 100 bin vakanın eşiğinde olduğunu söyledi. “(Fransa’da) Günlük 50 binden fazla vaka var Bilim Kurulu olarak günlük 100 bin vakanın eşiğinde olduğumuzu tahmin ediyoruz.” diyen Delfraissy, yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayısında ciddi artış olduğunu kaydetti.

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KRİTİK DURUMDAYIZ

Delfraissy, ülkede teşhis edilen, teşhis edilmeyen ve hafif semptom gösteren vakalar dikkate alındığında resmi olarak ilan edilen ikinci dalganın beklenenden ağır geçeceğine işaret ederek, “Çok zor hatta kritik durumdayız.” dedi. Alınacak tedbirlerin hızlı ve yüksek seviyede olması gerekliliğini vurgulayan Delfraissy, uygulamadaki kısmi sokağa çıkma saatlerinin hafta içi daha geniş tutulmasının, hafta sonları ise tam gün olarak uygulanmasının gündemde olduğunu ifade etti.

Sanchez

OHAL İLAN EDİLDİ

İspanya hükümeti de koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla ülkede olağanüstü hal ilan (OHAL) etti. Ayrıca Pazar gecesinden itibaren 23:00-06:00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasaklandı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yerel yönetimlerin ülkenin farklı bölgeleri arasında seyahatleri yasaklayabileceğini de açıkladı. Sanchez ayrıca ilk etapta 15 günlük bir süre için alınan bu kararların gerekli görülmesi halinde 6 aya kadar uygulanabilmesi için İspanya Parlamentosu’ndan yetki isteyeceğini de duyurdu. Pazar akşamı televizyondan ulusa seslenen Sanchez, “Son 50 yılın en ciddi sorunuyla karşı karşıyayız” dedi.

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KORONAVİRÜS Koronavirüs IQ'yu düşürüyor

1 MİLYON’U AŞAN İLK ÜLKE

İspanya’da 17 bölge yönetiminden çoğu, koronavirüs salgınında ikinci dalganın başlaması sonrası merkezi hükümete daha sert önlemler alma çağrısı yapıyordu. İspanya geçen hafta koronavirüs vaka sayısının 1 milyonu geçtiği ilk Avrupa ülkesi olmuştu. Daha önce de Nisan ayında OHAL ilan edilen İspanya’da virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı da 35 bine yaklaştı.

BM: ÇAĞIMIZIN EN BÜYÜK KRİZİ

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Kovid-19’un çağımızın en büyük krizi olduğunu söyledi. Berlin’de yapılması planlanırken pandemi nedeniyle sanal ortamda gerçekleştirilen Dünya Sağlık Zirvesi’nin açılışında konuşan Guterres küresel çaptaki krizle mücadelede işbirliğinin şart olduğunu söyleyerek gelişmiş ülkelerin kaynakları kısıtlı ülkelerdeki sağlık sistemlerini desteklemeleri gerektiğini vurguladı. Aynı zirvede konuşan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de “Herkes güvende olana kadar hiç kimsenin güvende olamayacağını” belirtti. Steinmeier hastalıkla mücadelede başarılı olan ülkelerin bile küresel bir çare bulunana kadar sınırları içinde hapis kalacağını vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus da koronavirüsü yenmek için aşı geliştirildiği anda, aşıyı etkin bir şekilde kullanılmasının da şart olduğunu söyledi. Ghebreyesus bunun en iyi yolunun “Bazı ülkelerdeki bütün insanları aşılamak yerine, bütün ülkelerdeki bazı insanları aşılamak” olduğunu söyledi. Öte yandan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 43 milyon 346 bini geçti.

AŞIDA UMUT VEREN GELİŞME

Financial Times’ın konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı habere göre, Astra Zeneca’nın aşı adayının yaşca ileri insanlarda yanıt verdiği belirtildi. Haberde aşının ileri yaş gruplarında T hücreleri oluşturduğu belirtildi. Oxford Financial Times’ın konuya yönelik yorum talebini geri çevirdi. Johnson&Johnson tarafından yapılan açıklamada ise aşının Ocak ayında hazır olabileceği bildirildi. Astra Zeneca ve J&J deneklerinde yaşanan hastalıklardan dolayı güvenlik gerekçesi ile çalışmalarını durdurmalarının ardından çalışmalarını sürdürüyor.

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