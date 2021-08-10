Koronavirüs Amazondan aşılanmaya teşvik Çalışanlarına 2 milyon dolarlık ödül
DÜNYA

Amazon’dan aşılanmaya teşvik: Çalışanlarına 2 milyon dolarlık ödül

Dünya genelinde koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken, aşılanma oranı da hız kesmeden devam ediyor. Çok sayıda ülke aşılanma oranını artırmak için teşvik politikalarını hayata geçiriyor. Son olarak e-ticaret devi Amazon, toplamda 2 milyon dolar (17.2 milyon lira) dağıtacak.

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Amazon’dan aşılanmaya teşvik: Çalışanlarına 2 milyon dolarlık ödül
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Pandeminin ilan edilmesi ve hızlı aşı çalışmalarının ardından şimdi de tüm dünyada adeta bir aşı seferberliği yaşanıyor. Pek çok ülke, halkı aşı olmaya teşvik etmek için piyango düzenliyor. New York, aşı yaptıranlar için 5 milyon dolarlık piyango sunarken bir başka piyango haberi de Amazon’dan geldi.

  • Bloomberg’in haberine göre; Amazon düzenlediği “Max Your Vax” adlı piyango ile iki kişiye 500.000 dolar, altı kişiye 100.000 dolar, beş araç ve beş tatil paketi dahil olmak üzere toplam 18 ödül veriyor.

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VAKALAR ARTARKEN GELEN AŞIYA TEŞVİK

Son zamanlarda COVID-19 Delta varyantının ülke genelinde artması ve şirketlerin daha temkinli bir yaklaşım benimsemesiyle Amazon da gevşettiği kısıtlamaları yeniden uygulamaya koymayı gündemine aldı ve depo çalışanlarının iş yerinde maske takmasını zorunlu kıldı. Şirket, düzenlediği piyango ile de çalışanlar arasındaki aşılanma oranını artırmaya çalışıyor. “Max Your Vax” piyango, Whole Foods Market ve Amazon Fresh marketlerinde saatlik çalışanları ve Amazon Web Services veri merkezlerindeki çalışanlar dahil olmak üzere Amazon’un ön saflarında çalışanlara açık olacak.

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Amazon sözcüsü Kelly Nantel yaptığı açıklamada; “Ön saflardaki çalışanlarımızı ve topluluklarımızı COVID-19’dan korumanın en iyi yolunun aşılardan geçtiğine kuvvetle inanıyoruz. Çalışanlarımız için aşılanmayı olabildiğince kolaylaştırmak için 1100’den fazla yerde aşılama etkinliğine ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

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