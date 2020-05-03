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Koronavirüs Amerikaya ikinci uçak 126 ülke bizden yardım istedi
DÜNYA

Amerika’ya ikinci uçak: 126 ülke bizden yardım istedi

Tıbbi malzeme yüklü askeri kargo uçağının ikincisi ABD’ye ulaştı. Büyükelçi Serdar Kılıç, yardımların önümüzdeki dönemde Türk- Amerikan ilişkilerine olumlu yansıyacağını düşündüğünü söyledi

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke durumundaki ABD’ye Türkiye’den ikinci bağış da yapıldı. Tıbbi yardım paketleri taşıyan askeri nakliye uçağı önceki gece ABD’ye vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine bu ülkeye yardım için hazırlanan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait C-130 tipi askeri nakliye uçağı yerel saatle 16.20’de (TSİ 23.20) başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü’ne indi. Salı günü ulaşan ilk yardım paketinin ardından, Türkiye’nin ikinci yardım paketi de vaka sayısının 1 milyonu geçtiği, ölü sayısının 64 bine yaklaştığı ABD’ye teslim edilmiş oldu.

Serdar Kılıç

Üsse indirilen yardım kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu, Türk ve Amerikan bayraklarının yanısıra Mevlana’nın “Ümitsizliğin ardında nice ümitler vardır. Karanlığın ardında nice güneşler vardır” sözlerinin Türkçesi ve İngilizcesi yer aldı. Yardım kolilerinde, bir önceki pakette olduğu gibi maske, tulum, dezenfektan, yüz koruyucu siperlik ve koruyucu gözlükler gibi önleyici malzemelerin bulunduğu belirtildi. Andrews Hava Üssü’ne inen uçağı Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Hava Kuvvetleri Bölgesel Direktörü Hava Pilot Tuğgeneral Matthew Isler ve Türkiye’nin Washington Silahlı Kuvvetler Ataşesi Hava Pilot Tuğgeneral Kadircan Kottaş karşıladı.

ANLAYACAKLARDIR

Burada yaptığı açıklamada Kılıç, yapılan yardımın Türkiye’nin son 17 yıldır sağlık alanında yaptığı yatırımlarla, ekonomik gücüyle ortaya koyduğu vizyonu gösterdiğini söyledi. Türkiye’nin bugün 50’nin üzerinde ülkeye tıbbi teçhizat ve yardım gönderecek bir konumda olduğunu belirten Kılıç, “Amerikan makamları yardımları çok olumlu karşıladı. Bunun önümüzdeki dönemde Türk-Amerikan ilişkilerine olumlu yansıyacağını ve ABD’nin de gerçek dostunun kim olduğunu bu yardımlar sayesinde, bu yardımların arkasında yatan anlayış ve vizyon sayesinde daha iyi anlayabileceğini düşünüyorum” diye konuştu. TSK’ya ait nakliye uçakları daha önce de İtalya, İspanya, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek, Kosova, İngiltere ve Somali’ye yardım taşımıştı.

Güçlenerek çıkacağız

Yavuz Selim Kıran

  • Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, koronavirüs sürecinde Türkiye’ye 126 ülkeden yardım isteği geldiğini belirterek, “Bu bile diğer ülkelerin gözünde Türkiye’yi nasıl konumlandırdığını gösterir. Türkiye bu süreçten çok daha güçlenerek çıkacaktır” dedi. Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi’nin (TASC) koronavirüs önlemleri dolayısıyla internet üzerinden düzenlediği canlı yayına katılan Kıran, Türkiye’nin salgın döneminde aldığı güçlü önlemler ile planlı bir şekilde hareket ederek hem yabancı ülkelere yaptığı yardımlar hem de diğer ülkelerde yardım çağrısında bulunan Türk vatandaşlarına sahip çıkmasıyla dünya devletleri arasında örnek bir tutum sergilediğine değindi. “Yaralı kuşlar için bile vakıf kurmuş bir medeniyetin çocuklarıyız. Tarihimiz, kültürümüz, medeniyetimiz bizi buna yönlendiriyor. Bugün dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama en çok yardım yapan ülkesiyiz. Bu da bizi gururlandırıyor” diyen Kıran, salgın süresince 101 ülkeden 70 bine yakın vatandaşın memleketlerine getirildiğini, bunun tarihin en kapsamlı tahliye organizasyonu olduğunu dile getirdi. ABD’ye yönelik yardımlara da değinen Kıran şunları söyledi: “ABD’ye 2. kargo uçağımızı gönderdik. ABD büyükelçisi, bu yardımların sadece ABD yönetiminde değil, Amerikan halkının da gönlünde ne kadar müstesna bir yer teşkil ettiğini ve Türkiye’ye minnettarlığını bizzat kendisi bana ifade etti. Bu yardımlar iki ülke ilişkilerine olumlu yansıyacaktır, daha önce yaşanmış bazı kırgınlıkları ve yanlış anlaşılmaları düzeltecektir. Halen FETÖ ile mücadele, F-35 uçakları, CAATSA yaptırımları, PKK-YPG gibi konular kırılma noktalarıdır.”

ABD’ye gönderilen yardım malzemelerini taşıyan uçak havalandı
OYNAT 00:00
ABD’ye gönderilen yardım malzemelerini taşıyan uçak havalandı
ABD'ye yardım malzemesi götürecek olan ikinci askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket etti.

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