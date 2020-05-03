Amerika’ya ikinci uçak: 126 ülke bizden yardım istedi

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke durumundaki ABD’ye Türkiye’den ikinci bağış da yapıldı. Tıbbi yardım paketleri taşıyan askeri nakliye uçağı önceki gece ABD’ye vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine bu ülkeye yardım için hazırlanan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait C-130 tipi askeri nakliye uçağı yerel saatle 16.20’de (TSİ 23.20) başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü’ne indi. Salı günü ulaşan ilk yardım paketinin ardından, Türkiye’nin ikinci yardım paketi de vaka sayısının 1 milyonu geçtiği, ölü sayısının 64 bine yaklaştığı ABD’ye teslim edilmiş oldu.

Serdar Kılıç

Üsse indirilen yardım kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu, Türk ve Amerikan bayraklarının yanısıra Mevlana’nın “Ümitsizliğin ardında nice ümitler vardır. Karanlığın ardında nice güneşler vardır” sözlerinin Türkçesi ve İngilizcesi yer aldı. Yardım kolilerinde, bir önceki pakette olduğu gibi maske, tulum, dezenfektan, yüz koruyucu siperlik ve koruyucu gözlükler gibi önleyici malzemelerin bulunduğu belirtildi. Andrews Hava Üssü’ne inen uçağı Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Hava Kuvvetleri Bölgesel Direktörü Hava Pilot Tuğgeneral Matthew Isler ve Türkiye’nin Washington Silahlı Kuvvetler Ataşesi Hava Pilot Tuğgeneral Kadircan Kottaş karşıladı.

ANLAYACAKLARDIR

Burada yaptığı açıklamada Kılıç, yapılan yardımın Türkiye’nin son 17 yıldır sağlık alanında yaptığı yatırımlarla, ekonomik gücüyle ortaya koyduğu vizyonu gösterdiğini söyledi. Türkiye’nin bugün 50’nin üzerinde ülkeye tıbbi teçhizat ve yardım gönderecek bir konumda olduğunu belirten Kılıç, “Amerikan makamları yardımları çok olumlu karşıladı. Bunun önümüzdeki dönemde Türk-Amerikan ilişkilerine olumlu yansıyacağını ve ABD’nin de gerçek dostunun kim olduğunu bu yardımlar sayesinde, bu yardımların arkasında yatan anlayış ve vizyon sayesinde daha iyi anlayabileceğini düşünüyorum” diye konuştu. TSK’ya ait nakliye uçakları daha önce de İtalya, İspanya, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek, Kosova, İngiltere ve Somali’ye yardım taşımıştı.

REKLAM

Güçlenerek çıkacağız

Yavuz Selim Kıran