Koronavirüs Ankara Valiliğinden sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar için ulaşım açıklaması Sefer saatleri açıklandı
TÜRKİYE

Ankara Valiliğinden sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar için ulaşım açıklaması: Sefer saatleri açıklandı

Ankara Valiliği, başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı günlerde uygulamadan muaf olan kişiler için EGO otobüsleri ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) bağlı Başkentray'ın belirli saatlerde hizmet vereceğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Ankara'da toplu taşıma ile ilgili valilik açıklama yaptı.
Ankara'da toplu taşıma ile ilgili valilik açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplandı ve İçişleri Bakanlığının talimatları ile gündemindeki konuları görüştü.

Toplantıda, İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine, 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelgesinde yer alan hususlar hatırlatıldı.

Sefer saatleri açıklandı

Bunların yanı sıra, başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan kamu görevlileri ile istisna kapsamındaki vatandaşların şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirler alınacak.

EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüsler perşembe ve cuma günleri 07.00-20.00 saatleri arasında, hafta sonu ise 07.00-09.00 ile 16.30-20.00 saatleri arasında, TCDD'ye bağlı Başkentray ise 06.30-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.

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