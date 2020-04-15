Apple kimin ne kadar "evde kaldığını" ölçecek Apple telefonlarda yüklü "Haritalar"da araç sürmek, yürümek gibi hareketliliği geçmiş kullanımlarla karşılaştıran raporlar yayınlanacağı belirtildi. Gösterilen verilerle herhangi bir kişi etrafındaki insanların ne kadar çok hareket edip etmediğini görebilecek.

Haber Merkezi 15 Nisan 2020, 11:06 Son Güncelleme: 15 Nisan 2020, 11:12 AA