Artık el sıkmak yok: Hayvan pazarlarında 'sopalı pazarlık' dönemi

Erzurum'daki hayvan pazarında, koronavirüsün ardından başlatılan normalleşme sürecinde hareketlilik yaşanıyor. Besiciler, binbir zahmetle yetiştirdikleri hayvanlarını, canlı hayvan pazarına getirerek satın almak isteyenlerle, sıkı pazarlığa giriyor. Ancak pazarlık eski usul olan tokalaşarak yapılmıyor. Taraflar, ellerindeki sopaların ucundan tutuyor.

Pazarlıkta anlaşamayanlara arabuluculuk yapanlar da onların el ve kollarından tutmak yerine, ellerindeki sopaları pazarlık yapanların sopalarının üzerine koyuyor.

FOTOĞRAF 7 Yusufeli ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan Abdullah Dayanç, 2 tonluk boğasını satmaya karar verdi. 'Ertuğrul' isimli boğayı, ahırdan 7 kişi güçlükle çıkararak, kamyona bindirdi. Yusufeli Hayvan Pazarı'na götürülen boğa, Kenan Küçük tarafından 60 bin TL'ye satın alındı. Abdullah Dayanç, Boğaya çok iyi baktım ve iyi besledim. Hayvana baktığın zaman karşılığını da alıyorsun dedi. 2 tonluk boğa, 60 bin liraya satıldı Artvin'in Yusufeli ilçesinde, 2 ton ağırlığındaki 'Ertuğrul' adlı boğa, 60 bin TL'ye satıldı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

'Artık eller sallanmıyor, müsaade etmiyoruz'



Renkli görüntülerin yaşandığı pazarlıkta tedbirleri elden bırakmadıklarını söyleyen Canlı Hayvan Pazarı İşletme Müdürü Ümit Akpınar, bölgenin en modern hayvan pazarında kurallara herkesin uyduğunu söyledi. Pazara giren herkesin tek tek ateşinin ölçüldüğünü, maskesiz içeri kimsenin alınmadığını, pazarın dört bir tarafına ellere sıkılmak üzere dezenfektanların konulduğunu, pazarın gün boyu dezenfekte edildiğini ifade etti.

HAYAT Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı ve öncesinde hayvan satış yerlerine yönelik önlemleri belirledi

Akpınar, "Pazarlık geleneğinde yer alan eller sıkıca tutulup artık dakikalarca sallanmıyor. Buna müsaade etmiyoruz. Pazarlık yapanlar ellerindeki sopa veya sopaları tutarak sallıyor. Onlara arabuluculuk yapmak isteyenler de sopalarını, onların sopaları üzerine bırakıyor. Bu hastalık tamamen bitene kadar pazardaki önlemlerimiz devam edecek" diye konuştu.

"Bazı geleneklerden vazgeçeceğiz"

Zaman zaman alışverişin heyecanına kapılıp el sıkıştıklarını söyleyen besici Subah Dedeoğlu ise, "Görevliler veya yanımızdakilerin uyarısı ile ellerimizi bırakıp sopaları tutuyoruz. Dünyayı kasıp kavuran bu salgından kurtulana kadar mecburen bazı geleneklerden vazgeçeceğiz" dedi.

REKLAM