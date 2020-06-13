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Koronavirüs Artık el sıkmak yok Hayvan pazarlarında sopalı pazarlık dönemi
TÜRKİYE

Artık el sıkmak yok: Hayvan pazarlarında 'sopalı pazarlık' dönemi

Türkiye'nin et ambarı olarak bilinen Erzurum'daki canlı hayvan pazarında koronavirüs salgınına yönelik önlemler kapsamında el sıkışarak yapılan pazarlık geleneği kaldırıldı. Pazarlık veya arabuluculuk, artık sopalarla yapılıyor.

Haber Merkezi DHA
Pazarlıklar artık sopayla yapılacak.
Pazarlıklar artık sopayla yapılacak.

Erzurum'daki hayvan pazarında, koronavirüsün ardından başlatılan normalleşme sürecinde hareketlilik yaşanıyor. Besiciler, binbir zahmetle yetiştirdikleri hayvanlarını, canlı hayvan pazarına getirerek satın almak isteyenlerle, sıkı pazarlığa giriyor. Ancak pazarlık eski usul olan tokalaşarak yapılmıyor. Taraflar, ellerindeki sopaların ucundan tutuyor.

Pazarlıkta anlaşamayanlara arabuluculuk yapanlar da onların el ve kollarından tutmak yerine, ellerindeki sopaları pazarlık yapanların sopalarının üzerine koyuyor.

2 tonluk boğa, 60 bin liraya satıldı
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Abdullah Dayanç, Boğaya çok iyi baktım ve iyi besledim. Hayvana baktığın zaman karşılığını da alıyorsun dedi.
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2 tonluk boğa, 60 bin liraya satıldı
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'Artık eller sallanmıyor, müsaade etmiyoruz'


Renkli görüntülerin yaşandığı pazarlıkta tedbirleri elden bırakmadıklarını söyleyen Canlı Hayvan Pazarı İşletme Müdürü Ümit Akpınar, bölgenin en modern hayvan pazarında kurallara herkesin uyduğunu söyledi. Pazara giren herkesin tek tek ateşinin ölçüldüğünü, maskesiz içeri kimsenin alınmadığını, pazarın dört bir tarafına ellere sıkılmak üzere dezenfektanların konulduğunu, pazarın gün boyu dezenfekte edildiğini ifade etti.

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  • Akpınar, "Pazarlık geleneğinde yer alan eller sıkıca tutulup artık dakikalarca sallanmıyor. Buna müsaade etmiyoruz. Pazarlık yapanlar ellerindeki sopa veya sopaları tutarak sallıyor. Onlara arabuluculuk yapmak isteyenler de sopalarını, onların sopaları üzerine bırakıyor. Bu hastalık tamamen bitene kadar pazardaki önlemlerimiz devam edecek" diye konuştu.

"Bazı geleneklerden vazgeçeceğiz"

Zaman zaman alışverişin heyecanına kapılıp el sıkıştıklarını söyleyen besici Subah Dedeoğlu ise, "Görevliler veya yanımızdakilerin uyarısı ile ellerimizi bırakıp sopaları tutuyoruz. Dünyayı kasıp kavuran bu salgından kurtulana kadar mecburen bazı geleneklerden vazgeçeceğiz" dedi.

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