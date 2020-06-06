Aşı çalışmalarına siber saldırı: Çin hedef gösterildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ortadan kalkması için birçok ülke aşı çalışmaları yürütüyor. Bu ülkelerden biri olan İngiltere'nin yürttüğü çalışmalar, siber saldırıya uğradı. Gizli belgelere erişmeye çalışan bilgisayar korsanları, aşı çalışmaları ile ilgili birçok belgeyi çalmak istedi.

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Sisteme sızmaya çalıştılar

İngiliz istihbarat birimleri bu saldırıların kaynağını belirtmezken, bilgisayar korsanlarının çok basit yöntemlerle Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) ve aşı geliştiren laboratuvarların sistemlerine sızmaya çalıştığı öğrenildi.

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Çin hedef gösterildi

The Guardian'da yer alan haberde konuya yakın kişiler kaynak gösterilerek, saldırıların arkasındaki güç olarak Çin hedef gösterildi. Geçen ay ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Çin hükümeti adına faaliyet gösteren bilgisayar korsanlarının koronavirüs aşısı geliştirme araştırmalarına sızmaya çalıştığını açıklamıştı.