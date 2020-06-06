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Koronavirüs Aşı çalışmalarına siber saldırı Çin hedef gösterildi
DÜNYA

Aşı çalışmalarına siber saldırı: Çin hedef gösterildi

İngiltere'de yürütülen koronavirüs aşı çalışmalarında elde edilen bilgilerin, siber saldırılar yoluyla çalınmak istendiği açıklandı. Saldırıların arkasında Çin olduğu iddia edildi.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ortadan kalkması için birçok ülke aşı çalışmaları yürütüyor. Bu ülkelerden biri olan İngiltere'nin yürttüğü çalışmalar, siber saldırıya uğradı. Gizli belgelere erişmeye çalışan bilgisayar korsanları, aşı çalışmaları ile ilgili birçok belgeyi çalmak istedi.

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Sisteme sızmaya çalıştılar

İngiliz istihbarat birimleri bu saldırıların kaynağını belirtmezken, bilgisayar korsanlarının çok basit yöntemlerle Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) ve aşı geliştiren laboratuvarların sistemlerine sızmaya çalıştığı öğrenildi.

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Çin hedef gösterildi

The Guardian'da yer alan haberde konuya yakın kişiler kaynak gösterilerek, saldırıların arkasındaki güç olarak Çin hedef gösterildi. Geçen ay ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Çin hükümeti adına faaliyet gösteren bilgisayar korsanlarının koronavirüs aşısı geliştirme araştırmalarına sızmaya çalıştığını açıklamıştı.

  • Ayrıca FBI raporlarında yer alan ve kötü niyetli olarak adlandırılan tek ülke Çin değil. İran, Rusya ve Kuzey Kore de yalan haber yaymak ve bilim insanlarını hedef haline getirmek gibi faaliyetlerle suçlanmıştı.
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