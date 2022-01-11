Aşı karşıtları ordu kurdu

İngiltere’de radikal aşı karşıtları hükümete savaş açtı. Eski askerlerden oluşan ve kendilerini ‘savaşa hazırlayan’ grubun, aşı merkezlerini, polisi ve okulları hedef alan eylemler düzenlemeyi planladığı ortaya çıktı. “Alpha Men Assemble” isimli örgüt, son yayınladıkları video ile aşı karşıtı tehditler savurdu. İngiliz Daily Mail gazetesi, Staffordshire’daki bir parkta, çoğunlukla orta yaşlı ve beyaz erkeklerden oluşan aşı karşıtı hareketi görüntülemeyi başardı. Eski bir Kraliyet Piyadesi olan Danny Glass’ın da yer aldığı görüntüler İngiltere’de kısa sürede gündeme otururken, Glass’ın bu ‘savaş’ın korkaklara göre olmadığı ifadeleri de videoda yer aldı.

GÜNDEM Bu kafaya hiçbir aşı fayda etmez