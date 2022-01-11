Aşı karşıtları ordu kurdu

İngiltere’de radikal aşı karşıtları hükümete savaş açtı. Eski askerlerden oluşan ve kendilerini ‘savaşa hazırlayan’ grubun, aşı merkezlerini, polisi ve okulları hedef alan eylemler düzenlemeyi planladığı ortaya çıktı. “Alpha Men Assemble” isimli örgüt, son yayınladıkları video ile aşı karşıtı tehditler savurdu. İngiliz Daily Mail gazetesi, Staffordshire’daki bir parkta, çoğunlukla orta yaşlı ve beyaz erkeklerden oluşan aşı karşıtı hareketi görüntülemeyi başardı. Eski bir Kraliyet Piyadesi olan Danny Glass’ın da yer aldığı görüntüler İngiltere’de kısa sürede gündeme otururken, Glass’ın bu ‘savaş’ın korkaklara göre olmadığı ifadeleri de videoda yer aldı.
- Gazetenin haberine göre, örgüt içindeki yaklaşık 100 kişi “aşı merkezlerini, okulları, polisi, halk sağlığı merkezlerini ve meclis üyelerini hedef alan” saldırılar düzenlemeye hazırlanıyor. Ayrıca eski ordu mensuplarının gönüllülere, “profesyonel olarak” eylem yapabilmeleri için dövüş ve savunma sporları eğitimi verdiği de kaydedildi. Geçen ay kurulan aşı karşıtı grubun kısa sürede üye sayısını artırdığı ve şifreli mesajlaşma uygulaması Telegram’da 7 binden fazla abonesinin olduğu belirtildi.