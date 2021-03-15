​Aşı kavgası bu kez AB’nin içinde

Kovid-19 aşılarına ulaşım konusunda önce ABD ve İngiltere’yle adeta savaşan Avrupa Birliği (AB), şimdi de kendi üyeleri arasında bir kavganın yaşanmaması için mücadele ediyor. Aşılamaların ABD ve İngiltere gibi ülkelere göre yavaş ilerlediği AB’de bu kez de “adil dağıtım” tartışması yaşanıyor. Bazı üye ülkeler Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin bazıları, AB’nin satın aldığı Kovid-19’a karşı geliştirilen aşıların üyelere “adil dağıtımı” konusunda zirve toplantısı çağrısı yaptı. Avusturya, Çekya, Bulgaristan, Slovenya ve Letonya liderleri, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel’e mektup göndererek aşı dağıtımı konusunda toplantı talep etti.

ZİRVEDE GÖRÜŞÜLECEK

Avusturya medyasının yayımladığı mektupta 5 ülkenin liderleri, aşıların ülke nüfuslarına orantılı şekilde dağıtılmasını istedi. AB Konseyi’nden bir yetkili, mektubu aldıklarını, 25-26 Mart’ta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi’nde ele alınacak konular arasında zaten Kovid-19 salgınının bulunduğunu bildirdi.

NÜFUSA ORANLI DAĞITIM

AB Komisyonu ise yaptığı açıklamada, en adil yöntemin nüfusa orantılı şekilde dağıtım olacağı, AB Komisyonu’nun da bunu teklif ettiği belirtildi. Ancak AB ülkelerinin salgının durumu ve her ülkenin aşılama ihtiyacını göz önünde bulundurarak farklı bir dağıtıma izin veren “esneklik” yöntemi ekledikleri ve Komisyon’un önerisinden “ayrıldıkları” vurgulandı. Açıklamada, “Bu sistemde bir AB üyesi nüfusuyla orantılı belirlenmiş istihkakı almamaya karar verirse bu dozlar isteyen diğer üyeler arasında dağıtılıyor” bilgisi paylaşıldı. Komisyon’un açıklamasında, tekrar nüfusa orantılı dağıtıma geçilmesinin AB ülkelerinin kararına bağlı olduğu vurgulandı.

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