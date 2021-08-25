Hollanda'da yeni araştırma: Kovid aşısı olanlardaki virüs daha az bulaşıcı

Hollanda'da yapılan araştırmaya göre, aşılanan 24 bin 706 sağlık çalışanı arasından hafif ya da belirtisiz Kovid geçiren çoğu Delta varyantı 161 kişi incelendi. Akşam'da yer alan habere göre, hastaların boğaz ve burun sürüntü numunelerinde virüs seviyelerinin orijinal Kovid geçiren aşısız sağlık çalışanlarınınki kadar yüksek olduğu görüldü."

KENDİNİ ÇOĞALTAMIYOR

"Ancak araştırmacılar, test tüpü deneylerinde aşılanmış hastalardan alınan virüsün, aşılanmamış hastalardaki virüse göre kendini çoğaltmada daha az etkili olduğunu gördü. Yapılan değerlendirmede hala bulaştırıcı olmakla birlikte aşılı kişilerin Kovid'e yakalanması durumunda virüs yayılımının azaldığı sonucuna varıldı. Britanya'da da yapılan bir araştırmada Delta varyantında tam aşılı kişilerin aşısızlar kadar virüs taşıyabildiği ortaya çıkmıştı.

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