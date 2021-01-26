Aşı savaşları

Özellikle Batılı şirketlerin aşılar için devletlere karşı uyguladıkları tek taraflı fahiş fiyat, üretim ve tedarik politikası dikkat çekiyor. Şirketler tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu aşıların patentini de paylaşmıyor.

Çin’in Vuhan şehrinden tüm dünyaya yayılan Kovid-19 salgınının üzerinden bir sene geçerken, vaka sayısı 100 milyona ulaştı. Milyonlarca kişinin hayatını kaybettiği salgına tek çözüm diye sunulan koronavirüs aşılarında umut ise ilaç şirketleri tarafından sömürülmek isteniyor. Batılı devletlerin bencil bir stratejiyle bu yıl için üretilen aşıların büyük çoğunluğuna el koymasına karşılık ilaç şirketleri de uyguladıkları tek taraflı fahiş fiyat ve üretim politikasıyla öne çıkıyor. İlaç şirketleri, fahiş fiyat teklifleri üzerinden aşı satıyorlar. Özellikle Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile ilaç şirketleri arasında gerilimin her geçen gün artması, aşı savaşlarını gündeme getirdi. Fransız Pastör Ensitüsü, koronavirüs aşı geliştirme çalışmalarının durdurulduğunu açıklaması da aşı sıkıntısı çeken AB’ye darbe oldu.

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YUMRUĞU MASAYA VURDU

AB aşı üreticilerinden Kovid-19 aşısı temin etmelerine yönelik imzalanan sözleşmelere uymalarını istedi. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Pfizer’i hedef alarak “Masaya yumruğumuzu vurduk” söyleminde bulundu.

ÖLÜMCÜL SÖZLEŞME İHLALLERİ

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de yaptığı açıklamada aşı üreticilerini eleştirerek, gecikmelerin “ölümcül sözleşme ihlallerine” yol açtığını ve İtalya ile diğer AB ülkelerinde büyük zarara yol açtığını belirtti. Pazartesi günü AB’de aşılama stratejisi ile ilgili yapılacak toplantıda, söz konusu gecikmelerin de gündeme gelmesi bekleniyor. Avrupa ülkelerinin tüm tehditlerine rağmen Amerikan Moderna şirketi, Polonya’ya Salı günü (bugün) teslim edilmesi gereken aşı sevkiyatını tek taraflı ertelediğini duyurdu. Polonya Başbakanı’nın baş danışmanı Michal Dworczyk, “Ne yazık ki gelecek aşıların tarihi ertelendi.” ifadelerini kullandı. Öte yandan Polonya medyası, hükümetin AB anlaşması dışındaki alternatif aşı firmalarına yöneldiğini yazdı. Daha önce AB üyesi Macaristan Rus Sputnik V ve Çin aşılarını alacağını duyurmuştu.

FAHİŞ FİYAT UYGULAMASI

Avrupa Birliği’ne tedarik sorunu çıkartan aşı firmalarının, diğer ülkelere ise fahiş fiyat uyguladığı görülüyor. Guardian gazetesinin haberine göre Güney Afrika, Oxford-AstraZeneca aşısına Avrupa ülkelerinin aldığı fiyatın iki buçuk katı ödeyerek almak zorunda kaldı. Avrupa ülkeleri aşının dozunu 2.16 dolarla alırken, Güney Afrika için 5,.25’lik fahiş fiyat çekildi. Yine aşı sürecinde hızla ilerleme kaydeden İsrail’in de yine yüksek fiyata ve vatandaşlarının sağlık bilgilerini paylaşmak şartıyla öncelikli aşı alım hakkı kazandığı ortaya çıkmıştı.

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