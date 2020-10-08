'Aşı yılbaşından sonra kullanılabilir olacak'

Çin'de üretilen Covid-19 aşısının Türkiye'de ilk gönüllü uygulaması geçen 16 Eylül'de Hacettepe Üniversitesi'nde sağlık çalışanlarına yapıldı.

Aradan geçen 20 günü aşkın sürede şimdiye kadar 100'ün üzerinde sağlık çalışanına aşı uygulaması yapıldı. 25 merkezde yürütülen gönüllü uygulamalarının koordinatörlüğünü üstlenen Hacettepe Üniversitesi'nden Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, aşı uygulanan gönüllülerde şimdiye kadar ciddi bir yan etkiye rastlanmadığını söyledi.

Prof. Dr. Akova, gönüllülerin yarısına da boş aşı yaptıklarını hatırlatarak, "İkinci aşılamadan 14 gün sonra gönüllülerin kanları alınarak, antikor olup olmadığına bakılacak. Ondan sonra da gönüllüleri periyodik olarak takip edeceğiz bir yıla kadar. Zaten riskli grubu aşılıyoruz şu anda. Hastalanıp hastalanmadıklarına bakacağız. Buradan da aşının koruyucu olup olmadığını boş aşı yapılmış olanlarla kıyaslama olanağını konuşacağız" diye konuştu.

'DÜNYA ÇAPINDA RUHSAT BAŞVURUSU OLACAK'

Prof. Dr. Akova, bu ayın sonuna kadar 1200 sağlık çalışanının aşılanmış olacağını tahmin ettiğini anlatarak, "Kasım ayı itibarıyla diğer 13 bin gönüllü aşılanması başlayacak. Daha yaygın bir duyurma kampanyası yapacağız o zaman. Yılbaşına kadar da 13 bin kişilik büyük grubu bitiririz. Ama sadece aşı yapmakla kalmıyoruz. Son aşıdan sonraki takipte bu kişilerin kanlarında antikor olacak mı olmayacak mı, geçen süreç içinde aşıladıklarınız içinde hastalığa yakalananlar olacak mı olmayacak mı? Aşının gerçek etkinliğini bunların sonuçlarına göre belirleyeceğiz. Bu sonuçlar başarılı olur ve aşının da güvenli olduğunu kanıtlarsak 13 bin kişilik grup içinde o zaman ruhsat başvurusunda bulunulacaktır. Ruhsat başvurusu sadece Türkiye için söz konusu değil dünya çağında bir ruhsatlama olacak. Bizim dışımızda Endonezya ve Brezilya'da da kullanılıyor. Onun dışındaki başka ülkelerde de çalışma yapılması planlanıyor. Bütün bu çalışmanın sonuçları olumlu olur, aşının başarılı ve yan etkisinin olmadığı gösterilirse o zaman dünya çapında bir ruhsat başvurusu söz konusu olur. Onun için de benim tahminim yılbaşı civarı" dedi.

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FOTOĞRAF 11 Alpu İlçe Hastanesi'nde 5 yıldır müdür olarak görev yapan İsa Köse, pandemi sürecinde filyasyon ekibinde çalışmaya başladı. Köse'nin geçen ağustos ayında yorgunluk, uyku hali, iştahsızlık, ishal gibi belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne giden Köse'nin çekilen akciğer tomografisi sonucu hemen hastaneye yatırılması kararlaştırıldı. Hastanede 4’ü yoğun bakım ünitesinde olmak üzere 21 gün tedavisi süren ve ardından taburcu edilen Köse, evdeki karantina sürecinin ardından yeniden iş başı yaparak, görevine döndü. Koronavirüs tedavisi gördüğü sırada çok sıkıntılar çektiğini ifade eden Köse, kendisine verilen plazma sayesinde iyileştiğini söyledi. Yoğun bakımda olduğu sürece nefes almakta bile güçlük çektiğini anlatan Köse, Pandemi sürecinde filyasyon ekibinde görev aldım. Geçirdiğim hastalığın da muhtemelen bu filyasyon ekibinde görev aldığım sürede bulaştığını düşünüyorum. Filyasyon ekiplerinin tüm tedbirleri almasına rağmen, hastaların bu konuda bilinçli olmaması ve söylediklerinize uymaması nedeniyle bulaş yolu daha fazla oluyor. Önce yorgunluk, uyku hali, iştahsızlık, ishal ve vücudumda ağrı olarak başlayan hastalık 3'üncü günde kuru öksürükle daha rahatsız edici bir hal almaya başladı. Kuru öksürük başladıktan sonra test yaptırdım ve sonuç pozitif çıktı. Hemen hastaneye başvurdum. Belirtilerin artık dışarıdan belli olması nedeniyle akciğer tomografisi çekildi. Durumun gerçekten de iyi olmadığı görüldüğünden dolayı hastaneye yatışım yapıldı. Hastanede 4 günü yoğun bakımda toplam 21 gün kaldım. Yaşadığım en büyük sıkıntı yoğun bakımda nefes alamamaktı. Konuşamıyorsunuz, siz konuştuğunuzu sanıyorsunuz ama karşınızdaki sizi anlamıyor. Yoğun bakım sürecinde 2 defa plazma verildi. Verilen bu plazmalar vücudumun toparlanmasında çok etkili oldu. Plazma verilmeden önce nefes almada çok zorluk çekiyordum. Bu aşamada oksijen tedavisi etkili olarak nefes almanızı sağlasa da, plazma tedavisinden sonra biraz daha rahatladığınızı hissediyordunuz dedi. Hastanede geçirdiği 21 günlük tedavi sürecinde 17 kilo verdiğini belirten Köse, koronavirüsün halsizlik ve yorgunluk yaratarak oda içerisinde dahi yürümeye imkan tanımadığını söyledi. Köse, Yoğun bakımda hareketsiz olduğunuzdan dolayı ve hastalığın da etkisi ile 21 günlük tedavi döneminde yaklaşık 17 kilo verdim. İştahınız olmadığı için yemek yiyemiyorsunuz, ishal olduğunuz için sürekli bir sıvı kaybı yaşıyorsunuz. Bunlar ilaçlarla takviye ediliyor ancak yoğun devam eden hastalık sebebi ile vücuda bir hayli hasar veriyor. Bunu bizzat kendim de yaşadım. Hastaneye yattığımda yaklaşık 94 kiloydum, hastaneden taburcu olduğumda yaklaşık 77 kiloydum. Şu anda bile 79 kiloya ancak ulaştım. Hastalık en büyük zararı kas sistemine veriyor. Kollarda ve ayaklarda güç kaybı oluyor. Kas sistemi tamamen çöküyor. Buna bağlı olarak da en büyük sıkıntı yürümede güçlük, halsizlik ve yorgunluk oluyor. Oda içerisinde dahi yürüyemiyorsunuz diye konuştu. Koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gördükten sonra taburcu olanların kesinlikle beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini anlatan Köse şunları söyledi: Hastalarımızın dikkat etmesi gereken en önemli konu bu dönemde bağışıklık sistemlerini yüksek tutmaları. Ben iştahsızlığımdan dolayı yemek yiyemediğim için bağışıklık sistemim zayıfladı. Bağışıklık sistemine bağlı olarak da vücut halsiz oluyor ve bu da hastalığın seyri açısından çok etkili oluyor. Hastanede ara öğünlerle birlikte toplam 6 öğün yemek veriliyor. Böylece vücut biraz daha toparlanıyor ve hastalığın vücuttan atılması daha kolaylaşıyor. Hastaların taburcu olduktan sonra en fazla dikkat etmeleri gereken konu beslenmeleri. Evde de, hastanede yediğiniz yemek düzeninde yemek yenmesi gerekiyor. Lifli gıdalar yenmesi, katı gıdaların yenmemesi gerekiyor. Katı gıdalar yediğinizde bu sefer sindirim sisteminiz zarar görmeye başlıyor ve büyük sıkıntı yaşamaya başlıyorsunuz. Hastalığı sırasında eşi ve kızının testlerinin de pozitif çıktığını kaydeden İsa Köse, 14 yaşında bir oğlum var ama o negatif çıktı. O hakikatten dikkat ediyordu. Evdeki bardağına, dışarıdan geldiğinde el yıkamasına, genel hijyenine, maskesine ve mesafesine çok dikkat ediyordu. Bana karşı bile çok mesafeliydi. Çok şükür ailem hafif atlattı. 11 gün sonra testleri negatife döndü ifadelerini kullandı. Filyasyon ekibinin müdürü koronavirüse yakalandı: 21 günlük tedavide 17 kilo verdi Eskişehir'de 38 yaşındaki İsa Köse, filyasyon ekibinde görev yaptığı sırada koronavirüse yakalandı. Tedavi gördüğü hastanede 4'ü yoğun bakımda 21 gün geçiren Köse, bu süreçte 17 kilo verdi. İmmün plazma ile tedavi edilen Köse, " Yaşadığım en büyük sıkıntı yoğun bakımda nefes alamamaktı. Konuşamıyorsunuz, siz konuştuğunuzu sanıyorsunuz ama karşınızdaki sizi anlamıyor" dedi. BiP'te paylaş

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'TÜRKİYE'DE YILBAŞINDAN SONRA KULLANILABİLİR OLACAK'

Prof. Dr. Akova, herkese yetecek kadar aşı üretmenin önemine işaret ederek, "Tüm dünyada süregelen 10 adet faz 3 çalışma var. Üreticiler henüz çalışmalar bitmeden fabrikalarla anlaşma yapıp, aşıyı bir yandan da ürettirmeye başladılar. Çalışmanın sonucunu onlar olasılıkla 'olumlu çıkacak' diye düşünüyorlar. Olumsuz çıkarsa zaten o aşılar çöpe gidecek. O aşılar bir yandan üretiliyor. Aşılardan bir ya da bir kaçı güvenli ve başarılı olduğu kanıtlanırsa o aşılar hemen piyasaya çıkacak. Bunlar 100 milyonlu rakamlar. Halbuki şu an dünya nüfusunun yaklaşık 7,5 milyar olduğunu düşünün, 15 milyar doz aşıya ihtiyaç var. Çünkü aşıların büyük çoğunluğu iki doz gerektiren aşılar. Bu aşıyı böyle birkaç ay içinde üretebilmek mümkün değil. Parti parti üretilecek muhtemelen. Bir takım ülkeler anlaşmalarını yaptıkları ülkelere öncelikle gidecek. Yılbaşından sonraki zamanda Türkiye'de bu aşının kullanılabilir olacağını zannediyorum. Dediğim gibi aşının ruhsat alması bir yana ruhsat aldıktan sonra aşıya erişim de sorun olabilecektir. Onun da görüşme ve anlaşmalarını yapmak gerekecek" ifadelerini kullandı.

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'YERLİ AŞI YAZA DOĞRU'

Prof. Dr. Akova, yerli aşıda ise hayvan denemeleri biten aşılar olduğunu ifade ederek, "Hayvanlarda etkili olduğu gözüktü. Faz 1 aşaması dediğimizi yan etki ve doz açısından denenmesi çalışmalarının yapılması lazım. Genelde küçük gruplarda 20-30'luk gruplarda yapılan çalışmalardır. Aşının bu aşamaya geldiğine karar verilir ve klinik çalışma için izin verilirse aşı kısa sürede tamamlanır olabilecektir. Yan etki hemen çıkmaz. Belli bir süre aşıyı yaptığınız gönüllüyü gözlemeniz lazım. Bu da bir aya kadar uzayabilecek bir süre. Faz 2'de biraz daha geniş gönüllüler kapsamında aşının etkinliğine de bakmaya başlıyorsunuz yan etkiyle beraber. Eğer o aşamayı da geçerse ondan sonra faz 3 dediğimiz binlerle ifade edilen gönüllülere uygulanır. Bir yerli aşıda ruhsatlanma çalışmasına kadar 6 aya kadar geçecek bir süre var demektir. Önümüzdeki yaza doğru veya bahar sonuna doğru bugün başlanırsa aşının bir yerli aşı olarak piyasaya çıkacağını tahmin ediyorum" diye konuştu.

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