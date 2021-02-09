​Aşıda ikinci doz 11 Şubat’ta

15 Şubat’ta ana sınıfları ile köy okulları ve 1 Mart’ta ilkokullar ile 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak.

Türkiye koronavirüsle mücadelesine devam ederken, bir yandan da aşılama takvimi sorunsuz şekilde uygulanıyor. Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde toplumsal bağışıklığın kazanılması için yürütülen aşılama kapsamında, 14 Ocak’ta aşının ilk dozu uygulanan sağlık çalışanlarına ikinci dozların 11 Şubat’ta yapılmaya başlanması planlanıyor. Bakan Koca’nın geçen haftaki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaya göre, ikinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra, birinci aşamanın C grubunda yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşların, ardından da sırasıyla ikinci aşamaya dahil olanların aşılanmasına geçilecek.

KORONAVİRÜS Toplu aşılama sürecinde ikinci dozun uygulanmasına başlanıyor

DÖRDÜNCÜ AŞAMAYLA TAMAMLANACAK

Takvime göre, 50-64 yaşlarındaki bireyler de ikinci aşamada Kovid-19 aşısı olacak. Üçüncü aşamada ise öncelikle kronik hastalığı bulunanlara aşı yapılacak. Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bunu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek. Dördüncü aşamada ise sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.

ANALİZ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformunda yer alan tabloya göre, pazartesi günü saat 09.30 itibarıyla toplam aşılanan kişi sayısı 2 milyon 620 bin 51 oldu. Türkiye’ye 25 Ocak’ta da 10 milyon dozluk aşının 2. sevkiyatının ilk bölümünü kapsayan 6,5 milyon doz aşı getirilmişti. İkinci parti aşıların analizleri sürüyor. Bunun tamamlanmasının ardından aşılama “belirlenen takvime göre devam edecek.

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