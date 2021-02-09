Koronavirüs Aşıda ikinci doz 11 Şubatta
TÜRKİYE BİLİMSEL GELİŞMELER

​Aşıda ikinci doz 11 Şubat’ta

Aşıda ikinci doz 11 Şubat’ta

Koronavirüs aşılama takvimine göre, 14 Ocak’ta ilk doz aşının uygulandığı sağlık çalışanlarına, ikinci dozlar 11 Şubat’ta yapılmaya başlanacak. İkinci parti aşılar ise güvenlik testleri tamamlandıktan sonra ikinci doz olarak 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanacak. Türkiye’de bugüne kadar 2 milyon 620 binden fazla kişiye ilk doz aşı yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
15 Şubat’ta ana sınıfları ile köy okulları ve 1 Mart’ta ilkokullar ile 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak.
15 Şubat’ta ana sınıfları ile köy okulları ve 1 Mart’ta ilkokullar ile 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak.

Türkiye koronavirüsle mücadelesine devam ederken, bir yandan da aşılama takvimi sorunsuz şekilde uygulanıyor. Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde toplumsal bağışıklığın kazanılması için yürütülen aşılama kapsamında, 14 Ocak’ta aşının ilk dozu uygulanan sağlık çalışanlarına ikinci dozların 11 Şubat’ta yapılmaya başlanması planlanıyor. Bakan Koca’nın geçen haftaki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaya göre, ikinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra, birinci aşamanın C grubunda yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşların, ardından da sırasıyla ikinci aşamaya dahil olanların aşılanmasına geçilecek.

Toplu aşılama sürecinde ikinci dozun uygulanmasına başlanıyor
KORONAVİRÜS
Toplu aşılama sürecinde ikinci dozun uygulanmasına başlanıyor

DÖRDÜNCÜ AŞAMAYLA TAMAMLANACAK

  • Takvime göre, 50-64 yaşlarındaki bireyler de ikinci aşamada Kovid-19 aşısı olacak. Üçüncü aşamada ise öncelikle kronik hastalığı bulunanlara aşı yapılacak. Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bunu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek. Dördüncü aşamada ise sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.

ANALİZ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformunda yer alan tabloya göre, pazartesi günü saat 09.30 itibarıyla toplam aşılanan kişi sayısı 2 milyon 620 bin 51 oldu. Türkiye’ye 25 Ocak’ta da 10 milyon dozluk aşının 2. sevkiyatının ilk bölümünü kapsayan 6,5 milyon doz aşı getirilmişti. İkinci parti aşıların analizleri sürüyor. Bunun tamamlanmasının ardından aşılama “belirlenen takvime göre devam edecek.

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Öğretmenler kimlikleriyle tanımlama yapacak

  • 15 Şubat’ta ana sınıfları ile köy okulları ve 1 Mart’ta ilkokullar ile 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 6 Şubat’ta yaptığı açıklamaya göre, aşılamada, açılacak sınıfların öğretmenleri öncelikli olacak. Öte yandan, öğretmenlerin bilgilerinin Sağlık Bakanlığı ile paylaşılması sürecinin tamamlanmasının ardından aşılama başlayacak. Bunun ardından sisteme öğretmen kimlikleriyle tanımlama yapılacak. Tanımlama sonrası öğretmeler de Aile Sağlığı Merkezi, şehir hastanesi, üniversite ya da özel hastanelerden istedikleri bir sağlık kuruluşunda aşılarını olabilecek.
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