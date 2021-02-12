​Aşıda ikinci doz başladı

Şu ana kadar Türkiye, yaklaşık 15 milyon doz aşıyı temin etti ve toplamda 100 milyon dozdan fazla aşı için anlaşmalar tamamlandı. Bu ay 500-800 bin arası BioNTech aşısı gelecek ve bu firmadan alınacak aşı dozu miktarı mart sonunda 4,5-5 milyona tamamlanmış olacak.

Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde toplumsal bağışıklığın kazanılması için belirlenen aşılama takvimi kapsamında, 14 Ocak’ta aşının ilk dozu uygulanan sağlık çalışanlarına ikinci dozların yapılmasına dün başlandı. Bakan Koca’nın yaptığı açıklamaya göre, 70 yaş üzeri içi süreç başlarken cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar, randevu alarak gidecekleri sağlık kuruluşlarında aşı yaptırabilecek. Bakan Koca’nın davetinin ardından, hafta sonundan itibaren başta kabine üyeleri olmak üzere üst düzey devlet yöneticileri aşılanacak. Şubat sonuna doğru öğretmenlere de özellikle yüz yüze eğitime geçilecek sınıflar için aşılama başlayacak.

ASKER VE POLİSLER AŞILANACAK

Aşı takvimine göre, ikinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra birinci aşamanın C grubunda yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile sırasıyla ikinci aşamaya dahil olanların aşılanmasına geçilecek. Aşı takviminin ikinci aşamasının A grubunda, hizmetlerin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları yer alacak.

REKLAM

Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri gibi), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar bulunuyor. Takvime göre, 50-64 yaşlarındaki bireyler de ikinci aşamada Kovid-19 aşısı olacak. Üçüncü aşamada ise öncelikle kronik hastalığı bulunanlara aşı yapılacak. Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bunu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek. Dördüncü aşamada ise sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.

REKLAM

Nurettin Yiyit

Aşıdan sonra Kovid olmadılar

Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiyit, şu ana kadar aşı olan 2 milyon 800 bin kişinin ikinci doz aşılarının yapılma vakti geldiğine işaret etti. Yiyit, ilk dönemde sağlık çalışanlarında hızlı bir aşılama süreci yaşandığını, ikinci aşılamanın da aynı şekilde olacağını düşündüğünü, özellikle ilk 2 gün aşı olanlarda ciddi bir artış beklediğini kaydetti. Doç. Dr. Yiyit, 1 aylık sürenin kendilerine bazı tecrübeler de kazandırdığını belirterek, şöyle konuştu: “Birincisi, aşıyı tanıma fırsatı bulduk. Bu dönemde bizim hastanemizde 4 bin 500 civarı kişi aşı oldu. Bunların arasında ciddi bir yan etkiyle karşılaşmadık. Sadece 3 çalışanımızda lokal bir kızarıklık oldu. Diğer bir konu da, aslında bu kadar sürede bu kadar çok kişi aşılandı ve personelimizin içerisinde aşıdan sonra Kovid-19 olan olmadı.” Hastanede ikinci doz aşısını olan Genel Cerrahi Uzmanı Asım Ocaklı ise 28 gün içerisinde herhangi bir sıkıntı yaşamadığını belirterek, herkese aşı olmasını tavsiye etti. Lohusa Servis Sorumlusu Ayşegül Erdal da ilk doz aşıdan sonra her şeyin yolunda gittiğini aktararak, “Kendimi daha güvende hissediyorum. Bizim için olması gereken buydu. Şükür, her şey yolunda. (Vakalar) Bence daha da azalacak. İnsanlar eskiye göre daha bilinçli. Aşının bizlerde bir şey göstermemesi onlara daha fazla güven veriyor. Endişe edecek hiçbir şey yok.” dedi. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hemşiresi Esra Zindanoğlu, ikinci doz aşısını olduğunu, 28 günlük bekleme sürecinde ise herhangi bir olumsuzluk yaşamadığını vurguladı.