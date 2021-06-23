​Aşıda yeni dönem TURCOVAC

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yerli Kovid-19 aşısının üçüncü fazının Ankara Şehir Hastanesi’ndeki ilk doz uygulamasına, video konferans ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Erciyes Üniversitesi ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından geliştirilen aşının, hali hazırda Türkiye’de en ileri düzeye ulaşmış çalışma olduğunu anlatan Erdoğan, ilk yerli aşının bu seviyeye gelmesinde emeği geçen bilim insanlarına teşekkür etti. Diğer aşı çalışmalarını yürüten bilim insanlarının çalışmalarının da en kısa sürede neticelenmesini dileyen Erdoğan, “Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır” dedi.

KORONAVİRÜS Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC için 846 bin 451 kişi gönüllü oldu

18 YAŞ DA KAPSAMA ALINACAK

Salgınla mücadelede dünyada bilinen en etkili ve yaygın aracın aşılar olduğunu hatırlatan Erdoğan, Türkiye’nin Çin ve Almanya başta olmak üzere somut neticeye ulaşan tüm aşıların tedariki ve uygulamasında oldukça ileri bir düzeyde olduğunun altını çizdi. “İnşallah birkaç hafta içinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız” ifadelerini kullanan Erdoğan, salgınla mücadelede ve aşılamada mesafe kat ettikçe kısıtlamaları da birer birer kaldırıp azalttıklarını aktardı.

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SON DÖNEMECE GİRDİK

Salgının ne kadar süreceğinin, ne kadar mutasyon geçireceğinin belirsiz olduğunun altını çizen Erdoğan, “Ülkemizi salgın cenderesinden bir an önce kurtarmak, milletimizin sağlığını ve refahını güvence altına almak için kendi aşımıza sahip olmamız kritik öneme sahiptir. Üçüncü faza geçilen bu çalışmayla artık kendi aşımıza sahip olma konusunda son dönemece girmiş bulunuyoruz. Bu aşamanın da öngörülen sürede tamamlanarak, aşımızın seri üretimine ve yaygın kullanımına geçilmesini temenni ediyorum” diyerek herkesi aşı olmaya davet etti. Erdoğan, yerli Kovid-19 aşısının adının “TURKOVAC” olduğunu açıkladı.

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846 BİN GÖNÜLLÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TURKOVAC’ın Faz 3 çalışması için gönüllü olmak üzere 846 bin 451 kişinin başvurduğunu bildirdi. Koca, “Artık Faz-3 safhasına gelen, formülasyon olarak bundan sonra değişmeyecek olan, son safhasına gelen bir aşımız artık var. Bu, milletimizin gururu, bu gurur milletimize ait. Bundan sonraki safhada, Faz-3 döneminde gönüllülere yapılıp etkinliğini görmüş olacağız. Bugün ilk gönüllümüze huzurlarınızda aşıyı yapmış olacağız. Faz-3 safhasına gelen aşının özellikle etkinliğini görmek istiyoruz ve devamında yaygın kullanıma geçilmiş olacak Turkovac’ın 3. faz çalışmalarında ilk doz uygulandı. 40 bin 800 gönüllünün yardımına ihtiyaç duyulduğu halde, E-Nabız üzerinden kısa sürede 846 bin 451 başvuru oldu. Sonuca inancımız tam. Yakında kendi aşısını üreten ve aşısı dünyada kullanılan sayılı ülkelerden biri olacağız” dedi.

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