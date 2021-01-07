Sağlık Bakanlığı'ndan aşı genelgesi: Alınacak tedbirler ve aşılamanın nasıl yapılacağı anlatıldı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Kovid-19 aşılarının nasıl yapılacağı ile ilgili bilgilendirme yazısı yayımlandı. Yazıya göre, aşılamanın nasıl olacağı ve hangi tedbirlerin alınacağı şöyle:

Aşı uygulama odası oluşturulacak

"Kamu, özel ve üniversitelere ait tüm hastaneler bünyesinde aşı yapılması için 'aşı uygulama odası' belirlenmelidir. Aşı uygulama odası poliklinik oda standartlarını karşılamalıdır. Sağlık kuruluşu yöneticileri tarafından aşı uygulama oda sayısı sağlık kuruluşuna müracaat edecek kişi sayısına göre artırılarak oda önünde bekleme ya da yığılmalar önlenmelidir.

Kaç aşı odası olacak?

Hastane yatak sayısına göre asgari aşı uygulama oda sayıları: Yatak sayısı 50 ve altında olan hastanelerde 5 aşı uygulama odası, yatak sayısı 51-199 arasında olan hastanelerde 10 aşı uygulama odası, yatak sayısı 200 - 399 olan hastanelerde 15 aşı uygulama odası, yatak sayısı 400 - 999 arası olan hastanelerde 20 aşı uygulama odası, yatak sayısı 1000 ve üzeri olan hastanelerde 25 aşı uygulama odası olmalıdır.

REKLAM

Her odadan bir hekim görevli

Her 10 aşı uygulama odasına bir sorumlu hekim olacak şekilde görevlendirme yapılmalıdır. Aşı uygulama oda sayısı 10’dan az olan hastanelerde en az 1 hekimin görevlendirilmesi zorunludur.

Sosyal mesafe kuralına öncelik gösterilecek

Aşı uygulaması için hastanelere başvuran vatandaşlarımıza hizmet sunumunda sosyal mesafe: Aşı uygulaması yapılacak genel alanlarda, asansörlerde, servis ve polikliniklerde sosyal mesafe kuralına uygun geçiş işaretlemeleri yapılarak mesafenin korunması sağlanmalı ve kalabalıklaşma önlenmelidir.

GÜNDEM Haritada yeşile dönen İstanbul için kritik uyarı: Rehavete kapılmayın

Asansörlerin kapasitesi sosyal mesafe kuralına uygun olarak belirlenmeli buna uygun işaretlemelidir. Normal veya yürüyen merdivenlerin önlerine, öndeki kişiyle arada en az 3 basamak mesafe bırakılması gerektiğine dair uyarıcı tabelalar yerleştirilmelidir.

REKLAM

Çalışma saatleri düzenlenecek

Hastane poliklinik odaları aşı uygulama odası olarak kullanılması planlanmış ise günlük çalışma saati 08.30-00.00 saatleri arasında düzenlenmeli ve poliklinik hastalarıyla aşı uygulanacak kişilerin karışması önlenmelidir. Normal poliklinik mesaisi süresince aşı uygulama oda sayısı düşük tutulabilir. Ancak 17.00-00.00 saatleri arasında yukarıda belirtilen sayıda aşı uygulama odası faal olmalıdır.

Vatandaşlar randevu ile gelecek

Aşı olacak vatandaşların hastanelere randevu sistemi ile geleceğinin belirtildiği yazıda, “Aşı uygulaması yapılacak vatandaşlarımız hastanelere randevulu alarak gelecektir. Aşı uygulama alanlarında el antiseptiği erişilebilir bir yerde olmalıdır. Aşı uygulama bekleme alanı temizlik ve dezenfeksiyonu düzenli ve sık yapılmalıdır (günde iki kez ve kirlendikçe temizlenmeli).

KORONAVİRÜS Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı öncesi kritik görüşme

Aşı uygulama odalarına refakatçiler alınmamalı ya da ihtiyaca göre aşı uygulanacak kişinin yanında en fazla bir refakatçi olmalıdır. Aşı uygulama odasında el yıkama ünitesi olmalıdır, sağlık çalışanı aşılama işlemi öncesinde ve kirli malzeme ya da kanla temas durumunda ellerini yıkamalıdır. Aşı uygulama odasında sağlık personelinin kullanılmış iğneleri elinden bırakmadan ve etrafta dolaşmadan güvenli atık kutusuna atabileceği şekilde planlama yapılmalıdır” ifadelerine yer verildi.

REKLAM

Aşı odasına birden fazla kişi alınmamalı

Aşının uygulaması hakkında bilgilerin de yer aldığı resmi yazıda, “Aşı uygulama odasına her defasında sadece bir aşılanacak kişi alınmalıdır, aşı uygulama esnasında aşılama ile ilgili gerekli kayıtlar tutulmalıdır. Aşı için gelen kişinin kimlik bilgileri ve randevusu kontrol edilir. Aşıyı uygulayacak sağlık çalışanı kimlik bilgileri ve kişi için ayrılan aşı ile eşleşmesini sağlar. Kişi için ayrılmış aşı açılarak kişiye aşı uygulaması yapılır. Günlük aşı uygulaması sonunda aşı flakonları tıbbi atığa gönderilir.”