​Aşılanınca vakalar yüzde 90 azaldı

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Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'dan 'istifa etti' iddialarına yanıt: Bundan benim haberim var mı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, bir gazetede yer alan 'istifa etti' iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Bulu paylaşımında, "Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela benim" ifadelerini kullandı