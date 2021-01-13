Çin’den getirilen SinoVac aşılarının da Türkiye’nin farklı noktalarına dağıtımı başlanırken Sivas, Çorum, Amasya, Bilecik ve Samsun’a aşılar ulaştı. Dağıtım, Ankara’daki merkez depolarından yola çıkan araçlarla yapıldı. Sivas Valisi Salih Ayhan, Kovid-19 aşısıyla ilgili illere gerekli taksimatların yapıldığını, aşının Sivas’a da geldiğini söyledi. Aşılamanın usul ve esaslarının henüz netleşmediğini dile getiren Ayhan, şunları kaydetti: “Aşıda önceliğimiz sağlık çalışanları. Kovid-19 geçirmiş olanlar aşı olmayacak. Sağlık çalışanlarımızın akabinde emniyet ve jandarma personelimiz. Ardından 65 yaş üzeri vatandaşlarımız ve akabinde de kronik rahatsızlığı olanlar.” Ayhan, kendisinin de aşı yaptıracağını ifade etti. Çorum Valisi Mustafa Çiftçide kente 9 bin 500 civarında Kovid-19 aşısı geldiğini bildirdi. Çiftçi, Çorum’a gelen Kovid-19 aşılarının sağlık teşkilatına teslim edildiğini söyledi. Kentte aşı çalışmalarına perşembe ya da cuma günü başlanmasının planlandığını belirten Çiftçi, şunları kaydetti: “Çorum’a 9 bin 500 civarında ilk parti aşı geldi. Biliyorsunuz risk gruplarının başında sağlık çalışanlarımız var, aşılar sağlık çalışanlarımıza uygulanacak. Sıralamaya göre aşılar yapılacak.”

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Aşı nakillerinin tamamına, genelgelere uygun eğitim alan tecrübeli sağlık memurları eşlik ediyor.

EN ÜCRA NOKTALARA KADAR ULAŞIM

Ankara’dan yola çıkan aşı dağıtım araçları, bu güzergahı takip ederek aşıları Türkiye’nin en ücra köşesindeki ile kadar ulaştıracak. İklimlendirmeli, eksi 20 ila artı 20 derecede ayarlanabilir sıcaklıkta, aşı ve ilaç taşımaya uygun 60-90 metreküp hacminde 10’dan fazla frigorifik araç bulunuyor. Çevre dostu soğutucu gaz kullanılan ve düşük ses emisyonuna sahip araçlar, rehberlere uygun temizleniyor ve dezenfekte ediliyor. Araçlar, salgın boyunca soğuk zincire tabi test malzemeleri, ilaç ve numunelerin taşınması sırasında da kullanıldı. Aşılar, illere ulaştırılmasının ardından soğuk hava depolarında koruma altına alınacak ve bölge ihtiyaçlarına uygun hacimlerde frigorifik araçlarla şehrin tüm noktalarına dağıtılacak.

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