Aşının etkisini son pikte gördük

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, ‘tam kapanma’ dönemi ile Kovid-19 vaka sayılarında yaşanan düşüşün yoğun bakımlara da yansıdığını söyledi. Prof. Dr. Turan, aşılamanın da yoğun bakımlarda olumlu hissedildiğini, en son yaşanan 3’üncü pik döneminde aşılanan gruptaki yoğun bakım ihtiyacının yok denecek kadar az olduğunu belirtti. Tam kapanma dönemi sonrasında yoğun bakım doluluk oranlarının oldukça azaldığını ve bu durumun kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Turan, “Bu kapanmanın olumlu etkilerini de şu an yaşıyoruz” dedi.

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