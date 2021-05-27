Aşının etkisini son pikte gördük

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, ‘tam kapanma’ dönemi ile Kovid-19 vaka sayılarında yaşanan düşüşün yoğun bakımlara da yansıdığını söyledi. Prof. Dr. Turan, aşılamanın da yoğun bakımlarda olumlu hissedildiğini, en son yaşanan 3’üncü pik döneminde aşılanan gruptaki yoğun bakım ihtiyacının yok denecek kadar az olduğunu belirtti. Tam kapanma dönemi sonrasında yoğun bakım doluluk oranlarının oldukça azaldığını ve bu durumun kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Turan, “Bu kapanmanın olumlu etkilerini de şu an yaşıyoruz” dedi.
- Aşının olumlu etkilerinin son yaşanan 3’üncü pikte oldukça hissedildiğini kaydeden Turan, “Aslında bu pandemideki en temel silahımızın aşılama olduğunu hepimiz biliyoruz. Aşının olumlu etkilerini bu üçüncü pikte yaşadık. Aşılanmış bireylerin yoğun bakım ihtiyacı hemen hemen yok denecek kadar azdı. Demek ki biz etkin bir aşılama sürecini yaşarsak, hastalarımızın hastalık şiddetinin hafifleyeceğini, daha çok bir gribal enfeksiyon gibi geçirebileceklerini görüyoruz. Ne hastaneye ne de yoğun bakıma ihtiyaçları olacak” diye konuştu. Turan, “İnşallah çok sayıda aşı gelecek ve bu aşılar ile birlikte toplumumuz bir nebze nefes alacak” ifadelerini kullandı.