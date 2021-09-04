Koronavirüs Aşısız işçiye test şartı
TÜRKİYE

Aşısız işçiye test şartı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 81 il’e gönderdiği genelgeyle Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden zorunlu olarak haftada bir PCR testi yaptırmaları istenebilecek. Uygulama 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle başlayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Aşısız işçiye test şartı
Fotoğraf: Arşiv

Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları iş yeri ya da işveren tarafından istenebilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, çalışma hayatını düzenleyici, işçi-işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almanın, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemenin, Bakanlığın asli görevleri arasında olduğu belirtildi. Bu doğrultuda 81 il valiliğine gönderilen yazıda, işverenlerin, iş yerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü olduklarının hatırlatıldığı kaydedildi.

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HAFTADA BİR İSTENECEK

  • Aynı zamanda işverenlerin Kovid-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesinin istendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin Kovid-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmelidir. Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları iş yeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır.”

TRENLERDE DE ZORUNLU

Öte yandan şehirlerarası tren yolculuklarında 18 yaş altı yolcular HES koduyla seyahat edebilecekken, 18 yaş üzeri yolcular aşı olduklarını HES uygulamasından belgeleyecek. Aşılanmamış ve hastalık geçirmemiş yolcular ise azami 48 saat öncesinde yaptırılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz ederek seyahat edebilecek.

7 ülke için yeni kural

  • İçişleri Bakanlığı, salgın döneminde yabancıların ülkeye girişiyle ilgili valiliklere yeni bir genelge gönderdi. Halihazırda durdurulmuş olan Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarına ilişkin uygulama devam edecek ve bu ülkelerden Türkiye’ye doğrudan seyahat edilmesine izin verilmeyecek. Bangladeş, Hindistan ve Pakistan’dan gelenlerden ise 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi istenecek. En az iki doz aşı yaptıranlar ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyenler karantinadan muaf tutulacak. Afganistan’dan gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkede bulunduğu anlaşılan kişiler 10 gün zorunlu karantinada kalacak.
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