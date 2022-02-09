Koronavirüs Avrupa Birliği vahşi hayvan pazarlarını yasaklaya hazırlanıyor
DÜNYA

Avrupa Birliği vahşi hayvan pazarlarını yasaklaya hazırlanıyor

Koronavirüs salgınının başlangıcı hakkındaki en kabul gören varsayım, hastalığa yol açan virüsün Çin'deki bir vahşi hayvan pazarından insanlara bulaştığı yönünde. AB yetkilisinin Reuters'a verdiği bilgiye göre vahşi hayvan ticaretinin yasaklanmasını ve ülkelere yeni virüs tespitlerini daha erken bildirmeleri için özendirici unsurları içerebilir.

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Haber Merkezi Reuters
Avrupa Birliği vahşi hayvan pazarlarını yasaklanmaya hazırlanıyor
Avrupa Birliği

AB yetkilisinin Reuters'a verdiği bilgiye göre vahşi hayvan ticaretinin yasaklanmasını ve ülkelere yeni virüs tespitlerini daha erken bildirmeleri için özendirici unsurları içerebilir.

Basına açıklama yapma yetkisi olmayan ve bu nedenle ismini vermek istemeyen yetkili, anlaşma için uluslararası görüşmelerin bugün başlayacağını söyledi.

Görüşmelerde Ağustos ayına kadar bir ön anlaşmaya varılması hedefleniyor. Ancak, Brüksel anlaşma konusunda ABD ve diğer büyük ülkelerden tam destek almakta zorlandı. Bazı ülkeler anlaşmanın bağlayıcı olmasını istemiyorlar.

Koronavirüs salgınının başlangıcı hakkındaki en kabul gören varsayım, hastalığa yol açan SARS-CoV-2 virüsünün Çin'deki bir vahşi hayvan pazarında hayvanlardan insanlara bulaştığı yönünde.

Yetkili, AB'nin anlaşmada yer almasını istediği önlemler arasında vahşi hayvan pazarlarının kademeli olarak kapatılmasının da bulunduğunu belirtti.

Aşıya ulaşım güvence altına alınacak

Salgın hastalıklarla mücadelede tespit edilen yeni virüslerin hızla beyan edilmesi ve verilerin gizlenmemesini de hayat önem taşıyor. AB anlaşmada virüslerin tespit ve beyanını teşvik edecek unsurlar bulunmasını istiyor.

Yetkili, teşvikler arasında yeni varyantlarla mücadele etmek için üretilen ilaç ve aşılara erişimin güvence altına alınmasını içerebileceğini belirtti.

Koronavirüs salgını sırasında varlıklı ülkeler üretilen aşıların neredeyse tamamını satın alırken yoksul ülkeler aşı ve ilaç temin etmekte zorlandı.

Salgın hastalıklarla mücadele için yeni bir uluslararası anlaşma hazırlanması önerisini Kasım 2020'de dile getiren Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in sözcüsü, Michel'in konuyla ilgili yeni bir değerlendirmesinin olmadığını söyledi.

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