Avrupa'ya delta kuşatması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa’da görülen Kovid-19 vakalarının çoğunun Delta varyantından kaynaklandığını ve virüsün bu türünün kıta genelinde baskın olduğunu duyurdu. DSÖ ile birlikte Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, vakalardaki düşüşün ardından gevşetilen salgınla mücadele önlemlerinin tekrar uygulanması için çağrıda bulundu. Kıta genelinde aktif vakaların yüzde 68’inin, virüsün ilk türünden çok daha bulaşıcı olan Delta’dan kaynaklandığı açıklandı.

AŞILAMA HIZLANSIN

DSÖ’den yapılan açıklamaya göre, salgının gidişatına bakıldığında Delta’nın önümüzdeki aylarda dünya genelinde de koronavirüsün baskın türü olması bekleniyor. DSÖ Avrupa’nın açıklamasında, “Söz konusu varyant, daha güçlü bir mutant ortaya çıkmadığı müddetçe yayılmayı ve diğer türlerin yerini almayı sürdürecek” denildi. Örgüt, geçen 4 hafta boyunca Kovid-19 vakalarının artış gösterdiğinin altını çizerek hükûmetlerden aşılama kampanyalarını hızlandırmalarını istedi.

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DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge

KAPANMAYA ÇARE

DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge, “Milyonlarca insanın aşılanmamış olması, onları hastanelik olma riskiyle karşı karşıya bırakıyor” dedi. Kluge ayrıca, bilimsel verilerin tam aşılanmanın can kaybını veya hastalığı ağır geçirme riskini önemli ölçüde azalttığını vurgulayarak, aşının yanısıra temizlik, sosyal mesafe ve maske gibi kurallara uyulmasını tavsiye etti. DSÖ Direktörü, bu önlemlerin sadece salgını değil, hayatın durma noktasına geldiği kapanma süreçlerini de önlediğinin altını çizdi.

HAYAT Delta’yı aşıyla çökertiriz