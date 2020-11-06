Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Avustralya koronavirüs mücadelesini yendi 10 gündür can kaybı, 7 gündür yeni vaka yok
DÜNYA

Avustralya koronavirüs mücadelesini yendi: 10 gündür can kaybı, 7 gündür yeni vaka yok

Avustralya koronavirüs mücadelesinde büyük bir zafer kazandı. Ülkede koronavirüs salgınının merkezi olan Melbourne'de alınan sıkı tedbirler işe yaradı, 10 gündür can kaybı, 7 gündür de yeni vaka kaydedilmedi. Victoria eyaletinde ikinci dalgayla mücadele etmek için, geceleri sokağa çıkma yasağı da dahil olmak üzere sıkı önlemler alınmıştı. "Felaket" durumu ilan edilen ve zorunlu haller dışında evden çıkma yasağı uygulanan Melbourne'de, maske takma zorunluluğu getirilerek halkın temel ihtiyaçlarını temin edeceği dükkanlar dışındaki iş yerlerinin tamamı kapatılmıştı.

Haber Merkezi AA
Avustralya'da 10 gündür koronavirüs kaynaklı can kaybı yaşanmadı.
Avustralya'da 10 gündür koronavirüs kaynaklı can kaybı yaşanmadı.

Avustralya genelinde Kovid-19'dan ölen toplam 907 kişiden 819'unun burada kaydedilmesiyle virüsün merkezi haline gelen Victoria eyaleti ve eyaletin başkenti Melbourne'de alınan sıkı tedbirler aylar sonra etkisini gösterdi. Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, Melbourne'de düzenlediği basın toplantısında son 24 saate yapılan 18 bin 671 testte yeni vaka kaydedilmediğini açıkladı.

Avustralya’da 5 ay sonra ilk kez yeni koronavirüs vakası kaydedilmedi
DÜNYA
Avustralya’da 5 ay sonra ilk kez yeni koronavirüs vakası kaydedilmedi

İkinci dalganın başarıyla atlatıldı

Eyalet genelindeki aktif vaka sayının da 15'e düştüğünü hatırlatan ve ikinci dalganın başarıyla atlatılmasına katkıda bulunanlara teşekkür eden Andrews, eyalette Kovid-19'dan 10 gündür can kaybı, 7 gündür de yeni vaka kaydedilmediğini söyledi.

Avustralya'da Kovid-19 aşısı insanlarda denenmeye başladı: İlk olarak 131 gönüllüye yapılacak
KORONAVİRÜS
Avustralya'da Kovid-19 aşısı insanlarda denenmeye başladı: İlk olarak 131 gönüllüye yapılacak

Kovid-19'un ikinci dalgası sıkı yasaklarla yenildi

Ülke genelinde Kovid-19'a yakalanan toplam 27 bin 642 kişiden, 20 bin 345'inin kayıtlı olduğu Victoria eyaletinde haziran ortalarından itibaren ikinci dalgayla mücadele etmek için, geceleri sokağa çıkma yasağı da dahil olmak üzere sıkı önlemler alınmıştı. "Felaket" durumu ilan edilen ve zorunlu haller dışında evden çıkma yasağı uygulanan Melbourne'de, maske takma zorunluluğu getirilerek halkın temel ihtiyaçlarını temin edeceği dükkanlar dışındaki iş yerlerinin tamamı kapatılmıştı.

  • Kovid-19 vakalarını zirve yaptığı 5 Ağustos'ta günlük vaka sayısının 725'e, bir günde hayatını kaybedenlerin sayısının da 59'a yükseldiği eyalette, yasaklara gelen tepkilere rağmen geri adım atmayan eyalet hükümeti uygulamanın sonucunu ekim sonundan itibaren almaya başlamıştı.

Avustralya Başbakanı açıkladı: Koronavirüs yasaklarında 'kişi başı 4 metrekare' kuralı
DÜNYA
Avustralya Başbakanı açıkladı: Koronavirüs yasaklarında 'kişi başı 4 metrekare' kuralı
Abone Ol Google News
İstanbulun göbeğinde dehşet

İstanbul'un göbeğinde dehşet

​Dede ve torunu silahlı saldırıda yaralandı.
ABD seçimleri bize ne anlatıyor?

ABD seçimleri bize ne anlatıyor?

​68 milyon neden Trump'a oy verdi?
Savunması istenen Özdağ: FETÖ’nün imamıyla yemek yiyeni de disipline verecek misiniz?

Fenerbahçe'ye <br>2. Lig ekibi

Fenerbahçe'ye
2. Lig ekibi

​Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu.

Beraat etti

Beraat etti

​Futbolda şike davasında karar açıklandı.

​Şehircilik Bakanı Kurum konuşuyor...
Mahkeme <br>kararını verdi

Mahkeme
kararını verdi

​Çok konuşulan Eylül Yağlıkara cinayetinde katilin cezası belli oldu.

800 yıllık<br>şifre çözüldü

800 yıllık
şifre çözüldü

​Ayasofya Camii ile ilgili sır perdesi bu akşam aralanacak.
RTÜK acımadı!

RTÜK acımadı!

​Birçok televizyon programına ve dizilere para cezası kesildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.