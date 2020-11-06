Avustralya koronavirüs mücadelesini yendi: 10 gündür can kaybı, 7 gündür yeni vaka yok

Avustralya genelinde Kovid-19'dan ölen toplam 907 kişiden 819'unun burada kaydedilmesiyle virüsün merkezi haline gelen Victoria eyaleti ve eyaletin başkenti Melbourne'de alınan sıkı tedbirler aylar sonra etkisini gösterdi. Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, Melbourne'de düzenlediği basın toplantısında son 24 saate yapılan 18 bin 671 testte yeni vaka kaydedilmediğini açıkladı.

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İkinci dalganın başarıyla atlatıldı

Eyalet genelindeki aktif vaka sayının da 15'e düştüğünü hatırlatan ve ikinci dalganın başarıyla atlatılmasına katkıda bulunanlara teşekkür eden Andrews, eyalette Kovid-19'dan 10 gündür can kaybı, 7 gündür de yeni vaka kaydedilmediğini söyledi.

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Kovid-19'un ikinci dalgası sıkı yasaklarla yenildi

Ülke genelinde Kovid-19'a yakalanan toplam 27 bin 642 kişiden, 20 bin 345'inin kayıtlı olduğu Victoria eyaletinde haziran ortalarından itibaren ikinci dalgayla mücadele etmek için, geceleri sokağa çıkma yasağı da dahil olmak üzere sıkı önlemler alınmıştı. "Felaket" durumu ilan edilen ve zorunlu haller dışında evden çıkma yasağı uygulanan Melbourne'de, maske takma zorunluluğu getirilerek halkın temel ihtiyaçlarını temin edeceği dükkanlar dışındaki iş yerlerinin tamamı kapatılmıştı.

Kovid-19 vakalarını zirve yaptığı 5 Ağustos'ta günlük vaka sayısının 725'e, bir günde hayatını kaybedenlerin sayısının da 59'a yükseldiği eyalette, yasaklara gelen tepkilere rağmen geri adım atmayan eyalet hükümeti uygulamanın sonucunu ekim sonundan itibaren almaya başlamıştı.