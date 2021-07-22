Koronavirüs Avustralyada AstraZeneca paniği Aşı kaynaklı 2 kişi daha öldü
DÜNYA

Avustralya’da AstraZeneca paniği: Aşı kaynaklı 2 kişi daha öldü

Avustralya'nın Tazmanya ve Victoria eyaletlerinde AstraZeneca aşısının ilk dozunu yaptıran iki kişinin daha, kan pıhtılaşması nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Haber Merkezi AA
Avustralya’da AstraZeneca paniği: Aşı kaynaklı 2 kişi daha öldü
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Ülkenin bağımsız ilaç düzenleme kurumu Terapötik Ürünler İdaresi (TGA) tarafından yapılan açıklamaya göre, AstraZeneca aşısının ilk dozunu yaptıran Tazmanya eyaletinde 44 yaşındaki bir erkek ve Victoria eyaletinde 48 yaşındaki bir kadın kan pıhtılaşması nedeniyle öldü. TGA’nın haftalık aşı güvenliği raporunda yaşanan iki can kaybı için "Ailelerine ve sevdiklerine en içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Tartışmaların odağındaki AstraZeneca aşısının adı değişti
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Tartışmaların odağındaki AstraZeneca aşısının adı değişti

Öte yandan Avustralya'da aşı uygulamasının başlamasından bu yana, uygulanan 6,1 milyon doz AstraZeneca aşısına bağlı olduğu belirtilen kan pıhtılaşmasından ölenlerin sayısının, bugünkü can kayıplarıyla birlikte 6’ya yükseldiği bildirildi.

Avustralya’daki Delta varyantı vakarı yükseliyor

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı tam kapanmanın sürdüğü Yeni Güney Galler (NSW), Güney Avustralya (SA) ve Victoria eyaletlerinde vaka sayılarındaki artışı sürüyor. En fazla vakanın kaydedildiği NSW’de 124 yeni vaka bildirilirken, Victoria’da 26, SA’da 2 kişinin daha Kovid-19’a yakalandığı kaydedildi.

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  • İlk Kovid-19 vakasının 25 Ocak 2020’de kaydedildiği Avustralya’da virüse yakalanan 32 bin 417 Avustralyalıdan 915’i hayatını kaybetti. Son haftalarda Delta varyantının yükselişe geçtiği ülkedeki toplam 1452 aktif vakadan 29’u yoğun bakımda olmak üzere 142’sinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.
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