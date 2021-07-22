Avustralya’da AstraZeneca paniği: Aşı kaynaklı 2 kişi daha öldü

Ülkenin bağımsız ilaç düzenleme kurumu Terapötik Ürünler İdaresi (TGA) tarafından yapılan açıklamaya göre, AstraZeneca aşısının ilk dozunu yaptıran Tazmanya eyaletinde 44 yaşındaki bir erkek ve Victoria eyaletinde 48 yaşındaki bir kadın kan pıhtılaşması nedeniyle öldü. TGA’nın haftalık aşı güvenliği raporunda yaşanan iki can kaybı için "Ailelerine ve sevdiklerine en içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

KORONAVİRÜS Tartışmaların odağındaki AstraZeneca aşısının adı değişti

Öte yandan Avustralya'da aşı uygulamasının başlamasından bu yana, uygulanan 6,1 milyon doz AstraZeneca aşısına bağlı olduğu belirtilen kan pıhtılaşmasından ölenlerin sayısının, bugünkü can kayıplarıyla birlikte 6’ya yükseldiği bildirildi.

Avustralya’daki Delta varyantı vakarı yükseliyor

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı tam kapanmanın sürdüğü Yeni Güney Galler (NSW), Güney Avustralya (SA) ve Victoria eyaletlerinde vaka sayılarındaki artışı sürüyor. En fazla vakanın kaydedildiği NSW’de 124 yeni vaka bildirilirken, Victoria’da 26, SA’da 2 kişinin daha Kovid-19’a yakalandığı kaydedildi.

REKLAM

KORONAVİRÜS Kanada'da AstraZeneca aşısı uygulanan bir kişi kan pıhtısı nedeniyle hayatını kaybetti

KORONAVİRÜS Pfizer ve AstraZeneca Kovid-19 aşısının tek dozu aile içi bulaşı yaklaşık yüzde 50 azaltıyor