Koronavirüs AYMden sosyal mesafe cezası kararı
TÜRKİYE

AYM'den 'sosyal mesafe cezası' kararı

Diyarbakır'da bir kadına verilen sosyal mesafe cezası için Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verdi. Yüksek Mahkeme, karara gerekçe olarak, kadının itiraza konu iddialarının dikkate alınmadan reddedilmesini gösterdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
AYMden sosyal mesafe cezası kararı
Arşiv

Anayasa Mahkemesi (AYM) Diyarbakır'da bir kadına verilen sosyal mesafe cezası ile ilgili hak ihlali kararı verdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşayan bir kadın, 29 Mayıs 2020'de İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde yaşanan tartışma sonrasında Covid-19 tedbirleri kapsamındaki "sosyal mesafe" kuralına uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezasına çarptırıldı. Cezaya itiraz eden kadın, Bismil Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu. Kadın itirazında, emniyet müdürlüğü önünden gelen sesler üzerine dışarı çıktığını, kavgaya karışanların kardeşlerine saldırdığını, durumu öğrenmek için söz konusu yere gittiğini, sosyal mesafe kuralını ihlal etmediğini savundu.

  • İdari yaptırım kararına yapılan itirazı reddeden hakimliğin gerekçesinde, Diyarbakır İl Hıfzıssıhha Kurulunun meydan, sokak ve caddelerde vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmemesine hükmedildiği aktarıldı.

Sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı: Emniyet Müdürlüğü ceza yağdırdı
GÜNDEM
Sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı: Emniyet Müdürlüğü ceza yağdırdı

"YASAYA AYKIRILIK YOK"

Hakimliğin gerekçesinde, cezaya itiraz eden kadın ile diğer kişilerin sosyal mesafe kurallarına aykırı hareket edecek şekilde bulunduklarının görüntülerle sabit olduğu, Bismil Emniyet Müdürlüğünün tutanağının gerçeğe uygun tutulduğu, idari para cezasında usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı belirtildi.

Bunun üzerine kadın, avukatı aracılığıyla idari yaptırımlarda karar mercinin mülki amir olduğu, kolluk kuvvetlerinin düzenlediği idari yaptırım kararlarının mülki amir onayı olmadan tebliğ edilemeyeceğini, Adana 4. Sulh Ceza Hakimliğinin bir kararının da bu yönde tespitler içerdiğini, bu nedenlerle Bismil Sulh Ceza Hakimliğinin kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu iddia etti ve cezanın yetki yönünden iptali talebiyle Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.

İTİRAZA RET

Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği ise Bismil Sulh Ceza Hakimliğinin kararında herhangi bir isabetsizlik görülmediğine hükmederek itirazı reddetti. Daha sonra başvurucu Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Yüksek Mahkeme, kadının ileri sürdüğü iddiaların dikkate alınmadığı sonucuna ulaşarak adil yargılanma hakkı kapsamındaki gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Mağaza açılışı sosyal mesafeyi unutturdu: Ceza yağdı
FOTOĞRAF 8
Title
Sincan ilçesi Ankara ilçesi üzerinde bulunan bir züccaciye mağazasının açılışı vatandaşların yoğun ilgisine neden oldu.
Title
Açılış dolayısıyla bazı ürünlerde ki ucuzluk vatandaşların yoğun ilgisini çekmesine neden oldu.
Title
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu.
Title
Polis ve zabıta ekipleri yaşanan kalabalıkta tespit ettikleri tedbirleri hiçe sayan kişilere ceza yağdırdı.
Title
Polisin ve zabıtanın uyarına rağmen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına hiçe saymaktan vazgeçmedi.
Title
Başkent’te mağaza açılışı sosyal mesafeyi unutturdu
Title
Başkent’te mağaza açılışı sosyal mesafeyi unutturdu
Title
Başkent’te mağaza açılışı sosyal mesafeyi unutturdu
Mağaza açılışı sosyal mesafeyi unutturdu: Ceza yağdı
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir mağaza açılışında yaşanan kalabalıkta korona tedbirleri hiçe sayıldı. Sosyal mesafenin unutulduğu açılışta polis ve zabıta ekipleri ceza yağdırdı.


Meteoroloji uzmanı uyardı

Meteoroloji uzmanı uyardı

Balkanlar üzerinden geliyor, eksi 20 dereceleri görebiliriz.
Muayeneden geçirmeyen yol

Muayeneden
geçirmeyen yol

Sürücüler 'köstebek yuvası gibi' diyerek isyan etti.
Beşinci müdahale

Beşinci müdahale

​Merkez Bankası'ndan dövizdeki artış sonrası yeni hamle

​Otomobil bayileri akıl almaz yöntemlerle vatandaşları soyuyor.

İstanbul'da sahte alkolden 22 kişi öldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

​'İlk kez bulduk bizim için sevindirici'

Ağır sonuçlar doğuracak yaptırımlar uygularız.
Nijeryalı iş insanları Türkiye'de yatırım yapmak istiyor
Dünya

Nijeryalı iş insanları Türkiye'de yatırım yapmak istiyor

Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı Richard Adeniyi Adebayo, Nijeryalı iş insanlarının Türkiye'de yatırım yapmak istediğini belirterek, "Nijeryalı iş insanları zaten Türk iş adamlarının güvenini kazandı. Bundan dolayı Türkiye ile çok güzel işler yapacağız." dedi. Adebayo, dün İstanbul'da yüksek düzeyli memurlar düzeyinde başlayan ve bugün bakanlar ve devlet başkanları düzeyinde devam edecek olan III. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi öncesinde soruları yanıtladı.
Tam 8 yıl geçti: 17-25 Aralık yargıya darbe teşebbüsünün hesabını veriyorlar
Gündem

Tam 8 yıl geçti: 17-25 Aralık yargıya darbe teşebbüsünün hesabını veriyorlar

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla karanlık operasyonlarını uygulamaya koyan FETÖ üyeleri ilk kumpasın düğmesine, 7 Şubat 2012'de MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 kişiyi ifadeye çağırarak bastı. Bu operasyonlarında başarısız olan FETÖ, bu kez 17-25 Aralık kumpası için harekete geçtiği yargısal darbe teşebbüsünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hükümeti hedef aldı. Emniyet ve jandarmanın, 25 Aralık'ta firari savcı Muammer Akkaş'ın gözaltı kararını yerine getirmemesi üzerine kendi medya mensuplarını kullanarak kara propagandaya başlayan FETÖ'nün kumpası, devletin gösterdiği refleksle bozuldu.
Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca Yunanistan’da endişeye neden oldu: Ordumuz için tehlike
Ekonomi

Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca Yunanistan’da endişeye neden oldu: Ordumuz için tehlike

Türkiye’nin ilk deniz füzesi Atmaca, milli gemi TCG Kınalıada’dan yapılan atışında hedefi başarıyla imha etti. Bu gelişme, komşu medyasında yankı bulmaya devam ediyor. Yunan medya kuruluşu Pentapostagma’da yer alan haberde, Denizaltı Test Altyapısıyla envantere girecek güdümlü mermilerin ‘Yunan ordusu için başka bir tehdit’ olduğu ifade edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.