Koronavirüs Baba- oğul 13 gün arayla koronavirüsten öldü
TÜRKİYE

Baba- oğul 13 gün arayla koronavirüsten öldü

Bursa'da, hastanede koronavirüs tedavisi gören Adnan Özenoğlu (54) ile babası Selahattin Özenoğlu (80), 13 gün arayla hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Baba- oğul 13 gün arayla koronavirüsten öldü
Adnan Özenoğlu ile babası Selahattin Özenoğlu

İnegöl'de yaşayan Adnan Özenoğlu ile babası Selahattin Özenoğlu, 24 gün önce koronavirüse yakalandı. Baba ile oğlu, İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Adnan Özenoğlu, doktorların müdahalesine rağmen 10 Eylül'de yaşamını yitirdi. Adnan Özenoğlu’nun cenazesi, İnegöl Orhaniye Mezarlığı’nda toprağa verildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Selahattin Özenoğlu da önceki gün hayatını kaybetti. Selahattin Özenoğlu'nun cenazesi de İnegöl'de oğlu Adnan Özenoğlu’nun yanındaki mezarlıkta defnedildi.
Koronavirüs nedeniyle önce ağabeyini ardından babasını kaybeden ve İnegöl’de faaliyet gösteren özel toplu ulaşım şirketinde genel sekreterlik görevinde bulunan Atakan Özenoğlu (38) ise 13 gün arayla büyük acı yaşadı.

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