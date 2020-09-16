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Koronavirüs Bahçeliden sert açıklama Sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır
TÜRKİYE

Bahçeli'den Türk Tabipleri Birliğine karşı sert açıklama

Bahçeli'den sert açıklama: Sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk Tabipleri Birliği, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından gündeme ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesini kösteklemek isteyen, vatandaşlar ile sağlık çalışanlarını telaş ve paniğe sürüklemek amacı taşıyan kötü niyetli bir kampanyanın devamlı mesafe aldığını belirten Bahçeli, bunu gördüklerini ve karanlık emel sahiplerini bildiklerini vurguladı.

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Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türk Tabipleri Birliği isimli ihanet oluşumu sözde artan vakalara, hayatını kaybeden insanlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza dikkat çekmek maksadıyla tüm sağlık kurumlarında siyah kurdele takacakmış. Bu teşebbüs zehirli ve zillet bir komplodur. Siyah kurdele takınca ne olacak? KOVİD-19 hastalığından tedavi gören insanlarımıza ne diyecekler? Bu kapsamda vefat eden kardeşlerimizin ailelerine ne anlatacaklar? Birlikten ziyade illete dönen tabipliğin yüz karaları nereye ulaşmayı hedefliyorlar? Siyah kurdele takan-takmayan ayırımı hastanelerde vasat bulursa muhtemel gelişmeler hakkında bir fikri olan var mıdır? Türk Tabipleri Birliği korona kadar tehlikelidir, tehdit saçmaktadır. Üstelik, hükümete yönelik 'Yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz.' eylemi haince bir tertiptir.

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Çağrım şudur, Türk Tabipleri Birliği, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır. Virüsle mücadeleye hesapsız ve art niyetsiz devam eden vatansever bilim insanlarımızdan oluşacak bir müteşebbis heyet kurulmalı, rezaletin, hıyanetin ve Türkiye husumetinin kara sayfası kapatılmalıdır. Artık Türk Tabipleri Birliğine sabır ve tahammül gösterilmesi imkansızdır."

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