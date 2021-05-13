Bakan Koca açıklamıştı: Sağlık çalışanlarının eşlerine koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, aşı programında yeni bir kademeye geçildiğini, sağlık çalışanlarının eşlerinin aşılanmaya başlayacağını belirtmişti.

Bu kapsamda, İstanbul'daki sağlık kuruluşlarından randevularını alan sağlık çalışanlarının eşleri de aşılarını olmaya başladı.

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin bağlı bulunduğu Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin henüz aşı üretmemesine rağmen en fazla aşı tedarik eden ülke olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Yiyit, programlı şekilde alt yaş ve farklı meslek gruplarının aşılandığını, bir sonraki "pik" gelmeden, mümkün olduğunca toplumun büyük kısmını aşılamayı hedeflediklerini söyledi.

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Sağlık çalışanlarının salgında en ön cephede ve safta yer aldığına, hiçbir zaman geri adım atma niyetleri olmadığına dikkati çeken Yiyit, şunları söyledi:

"Hepsi, 'Virüsle mücadele ederken acaba o virüsü alır da sevdiklerime bulaştırır mıyım? Benim yüzümden onlara bir zarar gelir mi?' endişesiyle yürüdüler. İlk başta birçok sağlık çalışanı evine gitmek istemedi. Çocuklarını memlekete gönderenler oldu. Vaktinin çok büyük bir kısmı hastanede geçenler oldu. Bugün geldiğimiz noktada güzel bir adım atıldı. Sağlık çalışanlarının eşlerinin de güvenini alma anlamında Bakanlığımız güzel bir adım attı. Bugün itibarıyla sağlık çalışanlarının eşleri de aşılanıyor. Aslında bu şu demek: Bir anlamda bu mücadele için kendini feda etmiş insanların eşlerini de düşünmek, onları da garantiye almak. Bu mücadeleyi sürdüren insanların arkada bıraktıkları sevdikleri adına da endişe duymamaları amaçlanmış güzel bir uygulama."

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Prof. Dr. Yiyit, aşılamanın uzun vadede diğer branşlar ve alt yaş grupları için devam edeceğini, bu yaz ülkenin çok büyük kısmının aşılanmış olacağını, bu bağışıklıkla da son dalganın son yorgunlukları olarak kalmasını hedeflediklerini ifade etti.

"Tek kurtuluş yolumuzun aşı olduğunu düşünüyorum"

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde ilk doz aşısı yapılan hemşire eşi Mustafa Külünk, tüm sağlık çalışanları gibi bu süreci başından beri sabırla takip ettiklerini söyledi.

Külünk, Bakan Koca'nın dün akşam müjdeli bir haber olarak sağlık çalışanlarının eşlerine aşı uygulanacağını duyurmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Eşinin Kovid-19'u atlattığını dile getiren Külünk, "Elimizden gelen tüm desteği sunarak, evde izole olarak bu süreci başarılı şekilde atlattık. Eşim aşı olduktan sonra biraz daha rahatladık." dedi.

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Aşı olduğu için kendini mutlu hissettiğini ifade eden Külünk, bir an önce salgının sona ermesini dilediğini aktardı.

İlk doz aşısını olan 49 yaşındaki Veysel Aksu da eşinin hastanede veri girişi bölümünde çalıştığını belirtti. Aksu, hastanelerde salgın süreci daha yoğun yaşandığı için eşinin görevinden dolayı tedirginlik yaşadıklarını ifade etti.

Eşinin eve gelir gelmez dezenfekte olduğunu ve bazı tedbirler aldığını anlatan Aksu, "Elimizden geldiği kadar korunmaya çalıştık. Kendisi aşı olmuştu birkaç ay evvel. Şimdi imkan sağlandı biz de olduk. Mutlaka ki kısıtlamalar, evde kalmak, hijyen tedbirleri faydalı olacaktır ama bu hastalıktan tamamen kurtulmamızın tek yolunun aşı olduğunu düşünüyorum. İmkan sağlandı, çok memnunuz." şeklinde konuştu.

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