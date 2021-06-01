Bakan Koca: Bu güce güvenin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de süren aşılama çalışmalarıyla ilgili yeni bir duyuruda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "50 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşı programı bugün itibariyle başladı. Aşı ile salgının etkisini gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin" dedi.
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci devam ediyor. Bakanlığın aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan 50 yaş ve üzeri vatandaşlar da bugünden itibaren randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılarını olabiliyor.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada buluna Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı: "50 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşı programı bugün itibariyle başladı. Aşı ile salgının etkisini gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin."
50 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşı programı bugün itibariyle başladı. Aşı ile salgının etkisini gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin.