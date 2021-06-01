Koronavirüs Bakan Koca Bu güce güvenin
TÜRKİYE

Bakan Koca: Bu güce güvenin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de süren aşılama çalışmalarıyla ilgili yeni bir duyuruda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "50 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşı programı bugün itibariyle başladı. Aşı ile salgının etkisini gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Koca: Bu güce güvenin
Arşiv

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci devam ediyor. Bakanlığın aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan 50 yaş ve üzeri vatandaşlar da bugünden itibaren randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılarını olabiliyor.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada buluna Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı: "50 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşı programı bugün itibariyle başladı. Aşı ile salgının etkisini gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin."

Sıra 50 yaş ve üzerinde: Bugün aşılanmaya başladılar
FOTOĞRAF 10
Title
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi kapsamında aşılama süreci devam ediyor.
Title
Bakanlığın aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan 50 yaş ve üzeri vatandaşlar da bugünden itibaren randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılarını olabiliyor.
Title
Bu kapsamda aşı randevusu alarak Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gelen 50 yaş ve üzeri vatandaşlara ilk doz aşıları uygulandı. Aşılama öncesi personel tarafından, vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.
Title
Konuya ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin bağlı bulunduğu Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, aşılamada her yaş grubunun açılışının kendileri için ayrı bir coşku olduğunu belirtti.
Title
Prof. Dr. Yiyit, her yeni grup açıldığında o gün coşkulu bir kalabalığa merhaba dediklerini, bunun da kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
Title
Biliyoruz ki tünelin ucundaki ışığı göreceksek bu aşıyla olacak gibi gözüküyor. Çünkü dünya verileri bu yönde. Aşı yapan ülkelerin ne kadar hızlı normalleştiğine, vakaların nasıl aşağıya indiğine hepimiz şahidiz. O yüzden de ülke olarak hedefimiz şu, temmuz ayını aşı anlamında bir seferberlik ayına çevirmek. Planımız, hızlı bir şekilde alt yaş gruplarına inerek bu ayın bittiğinde belki de 18-20 yaş gibi alt gruplara kadar herkesi aşılayabilmek. Yaklaşık 30 milyon zaten aşı olmuş bir grup var. Üzerine eğer biz bu 30 milyonu da aşılayabilirsek aslında yaza iyi bir bağışık grupla girebilmek adına bir avantaj yakalamak üzereyiz.
Title
Alt yapı olarak hastanelerde hazır olduklarını, şu anda aşı randevularının çok azının dolduğunu ifade eden Yiyit, Bu şu demek, hiç efor sarf etmeden çok daha yüksek aşılar yapabiliriz. Hatta biz bunu mesai saati, aşı odası olarak artırabilecek durumdayız. Eğer aşı tedarikinde bir sıkıntı yaşamazsak sağlık alt yapısı olarak bir sıkıntımız yok. dedi.
Title
Prof. Dr. Yiyit, süreci belirleyecek üçüncü bir faktör olduğunu, onun da vatandaşların uyumu olduğunu aktararak, eğer vatandaşların açılan yaş grubu için hızlıca randevularını alırlarsa, onları aşılamak için bekliyor olacaklarını söyledi.
Title
Yiyit, sözlerini, Onlar bu anlamda lütfen bize yardımcı olsunlar, güzel bir temmuz, güzel bir yaz, hatta yaz döneminde de iyi bir aşılamayla bundan sonra inşallah yorulmamak, güzel günlere 'merhaba' demek adına herkesi aşı olmaya bekliyoruz. diye tamamladı.
Title
Sıra 50 yaş ve üzerinde: Bugün aşılanmaya başladılar
İstanbul'daki sağlık kuruluşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 50 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sürecine başladı. Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Aşı yapan ülkelerin ne kadar hızlı normalleştiğine, vakaların nasıl aşağıya indiğine hepimiz şahidiz. O yüzden de ülke olarak hedefimiz temmuz ayını aşı anlamında bir seferberlik ayına çevirmek" dedi.

Sağlık Bakanı Koca: 50 yaş üstüne aşılama 1 Haziran'da başlıyor
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca: 50 yaş üstüne aşılama 1 Haziran'da başlıyor

50 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama bugün başlıyor
KORONAVİRÜS
50 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama bugün başlıyor
Abone Ol Google News
Uzmanlar uyardı

Uzmanlar uyardı

'Dev çekirgeleri öldürmeyin çiftçiye yarar sağlıyor.'
Emre Belözoğlu dönemi sona erdi

Emre Belözoğlu
dönemi sona erdi

​Fenerbahçe'de takımın başına yabancı teknik adam gelecek.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Azerbaycan ordusunun Ermenistanın egemen topraklarını terk etmesi gerekiyor

​Bakan Koca: 50 yaş üstü vatandaşlarımızın aşı programı başladı

​Başsavcılık iddialar sonrası harekete geçti

​Hasılatını yüzde 141 artırdı

MSB açıkladı: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.