Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı: Zonguldak ilk sırada

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından, 2-8 Ekim arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı. Haritaya göre, 100 bin kişide vaka sayısının İstanbul'da 274,98, Ankara'da 356,49, İzmir'de 48,95 olduğu görüldü. Bakan Koca paylaşımında, "2-8 Ekim arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

2-8 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/BBH5dgl0Nf REKLAM October 17, 2021

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En çok artan 10 şehir

Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan illeri de paylaştı:

"2-8 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş, Karabük."

2-8 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş, Karabük. pic.twitter.com/V36NAKw4bx — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 17, 2021