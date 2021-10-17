Koronavirüs Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı Zonguldak ilk sırada
TÜRKİYE

Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı: Zonguldak ilk sırada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2-8 Ekim arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı. Haritaya göre, 100 bin kişide vaka sayısının İstanbul'da 274,98, Ankara'da 356,49, İzmir'de 48,95 olduğu görüldü. 551 binden fazla vaka sayısı ile Zonguldak listenin en başına yerleşti.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı: Zonguldak ilk sırada
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Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından, 2-8 Ekim arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı. Haritaya göre, 100 bin kişide vaka sayısının İstanbul'da 274,98, Ankara'da 356,49, İzmir'de 48,95 olduğu görüldü. Bakan Koca paylaşımında, "2-8 Ekim arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

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En çok artan 10 şehir

Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan illeri de paylaştı:
"2-8 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş, Karabük."

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