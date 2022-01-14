Koronavirüs Bakan Koca İstanbulda endişeye mahal verecek bir olumsuz durum yok
TÜRKİYE

Bakan Koca: İstanbul'da endişeye mahal verecek bir olumsuz durum yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle İstanbul'da bir araya geldi. Görüşme sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Artan vaka sayıları sebebiyle hastaneye yatan sayısında bir miktar artış gözleniyor. Endişeye mahal verecek olumsuz bir durum olmasa da tedbirde ısrar etmek gerekiyor." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Koca: İstanbulda endişeye mahal verecek bir olumsuz durum yok
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da sağlık yöneticileri ve başhekimlerle görüştü.

İstanbul'da il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle bir toplantı gerçekleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir araya gelerek vaka sayımızın en yüksek olduğu İstanbul’un sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

"ENDİŞEYE MAHAL VERECEK BİR DURUM YOK"

Artan vaka sayıları sebebiyle hastaneye yatan sayısında bir miktar artış gözlendiğini ifade eden Bakan, "Endişeye mahal verecek olumsuz bir durum olmasa da tedbirde ısrar etmek gerekiyor." dedi.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI: TEDBİRLERE DAHA FAZLA İHTİYACIMIZ VAR

Omicron varyantının bulaşma hızının çok yüksek olduğunu vurgulayan Koca, "Kişisel koruyucu tedbirlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Aşı, maske ve mesafe en önemli gücümüz. Maskeyi kalabalık ortamlarda aklımızdan da yüzümüzden de çıkarmayalım." ifadeleriyle paylaşımlarını noktaladı.

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