Bakan Koca koronavirüse yenilen Prof. Dr. Taşçıoğlu'nu andı: Başarıyoruz Cemil hocam

Bakan Koca, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitiren dahiliye uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nu, vefatının birinci yılında rahmetle andı.

"Büyük özverisiyle hepimize örnekti"

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Prof. Cemil Taşçıoğlu hocamızı geçen yıl bugün, salgının oldukça zor döneminde kaybettik. Umutla karanlık iç içeyken. Büyük özverisiyle hepimize örnekti. Kendisini ve onun şahsında sağlık çalışanı bütün kayıplarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Acımız büyük, yolumuzsa kısaldı."

Prof. Cemil Taşçıoğlu hocamızı geçen yıl bugün, salgının oldukça zor döneminde kaybettik. Umutla karanlık iç içeyken. Büyük özverisiyle hepimize örnekti. Kendisini ve onun şahsında sağlık çalışanı bütün kayıplarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Acımız büyük, yolumuzsa kısaldı. pic.twitter.com/DLtJgyDySZ REKLAM April 1, 2021

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