Koronavirüs Bakan Koca koronavirüse yenilen Prof Dr Taşçıoğlunu andı Başarıyoruz Cemil hocam
TÜRKİYE

Bakan Koca koronavirüse yenilen Prof. Dr. Taşçıoğlu'nu andı: Başarıyoruz Cemil hocam

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınının Türkiye'de ilk görüldüğü dönemde tanı alan hastalara bakan ve salgın nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefat yıl dönümü için mesaj paylaştı.

Haber Merkezi AA
Bakan Koca koronavirüse yenilen Prof. Dr. Taşçıoğlunu andı: Başarıyoruz Cemil hocam
Koronavirüse yenilen Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu

Bakan Koca, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitiren dahiliye uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nu, vefatının birinci yılında rahmetle andı.

"Büyük özverisiyle hepimize örnekti"

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Prof. Cemil Taşçıoğlu hocamızı geçen yıl bugün, salgının oldukça zor döneminde kaybettik. Umutla karanlık iç içeyken. Büyük özverisiyle hepimize örnekti. Kendisini ve onun şahsında sağlık çalışanı bütün kayıplarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Acımız büyük, yolumuzsa kısaldı."

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