Bakan Koca: Son bir haftada vakalar arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum'da basın toplantısı düzenledi. Salgının gidişatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Gündem başlığımız koronavirüs salgınının Erzurum'daki seyri oldu. Bununla birlikte sağlık yatırımlarımızı ele aldık. Hasta sayıları, sağlık hizmetlerimizin durumunu, mevcut ihtiyaçları, çözümü talep edilen hususlar hakkında bilgi alma istişare etme fırsatı bulduk. Erzurum bölgenin en önemli merkezlerinden biri. Tarımı, ticareti ve dinamik nüfusuyla kış turizmiyle bölgenin cazibe merkezi, büyümesi ve gelişimi hiç durmayan bir ilimiz. Sağlık alanındaki ihtiyaçları gelecek vadede artmaya devam ediyor. Koronavirüs salgınıyla birlikte değişen ihtiyaçlara, yeni hizmete giren hastanemizin sağladığı kapasitesinin, esnek yapılanmasının ne kadar fayda sağladığını gözlemlemiş olduk. İl merkezimiz ve ilçelerde yapılan yatırımlara rağmen Erzurum'un ihtiyaç duyduğu farklı yatırımlar proje çalışması yapılan sağlık tesisleri hakkında değerlendirmeleri de yapmış olduk. Gün içinde incelemeleri tamamladıktan sonra akşam açıklama olacak. Önce şehir hastanemizi ziyaret ederek daha sonra da toplantılarımızı yapmış olacağız" dedi.

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: İki yerli aşı insan deneylerine yakın

"150 ülkeye yardım eli uzattık"

Koronavirüs salgınına karşı 7 aydır gecesiz, gündüzsüz bir mücadele verdiklerini ifade eden Bakan Koca, "Güçlü sağlık altyapımız, nitelikli, fedakar sağlık çalışanlarımız, güçlü kamu kaynakları sayesinde dünyada bir çok ülkenin aksine bu felakete direncimize koruduk. En gelişmiş ülkelerde bile sağlık sisteminin kapasitelerinin ve üretimin yeterli gelmediğine şahit olduk. Oysa bizler ilk günden beri yerli üreticimizle maskeden koruyucu malzemeye, ilaçtan solunum cihazına kadar her türlü tedarikimizi kendimiz sağlayabildik. İhtiyaçlarımızı karşıladığımız gibi 150’den fazla ülkeye de yardım elimizi uzattık. Sağlık sistemimiz başarılı bir sınav verdi. Şehir hastaneleri başta olmak üzere yenilenmiş ve arttırılmış kapasitelerle salgını karşıladık. Birçok ülkede yaşanan üzücü görüntülere bizler hastanelerimizde şahit olmadık. Erzurum Şehir Hastanemizi salgının başında devreye alarak bölgedeki yükü omuzlayabildik" diye konuştu.

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OYNAT 00:49 Bakan Koca: 15 Ekim'den itibaren saha taramaları ile belirtisiz vakaları tespit edeceğiz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, '(Kovid-19) Enfeksiyonun yaygınlığı ve bağışıklık durumunu ölçmek için 153 bin kişiyi kapsayan saha taramasını 15 Ekim'de tekrarlıyoruz. Belirtisiz olduğu halde testi pozitif çıkan vakaları tespit etmiş olacağız' dedi.



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Son bir haftada artış yaşanıyor

Mart ayından beri özellikle son bir ayda salgını önemli oranda baskıladıklarını söyleyen Bakan Koca, açıklamasında şunları ifade etti: "Birkaç haftadır ülke genelinde belirgin bir düşüş yaşadık. Bir haftadan beri İstanbul ve Bursa başta olmak üzere ülke genelinde bir artış eğilimi olduğunu görüyoruz. Yanı özellikle son 4-5 haftalık zaman diliminde belirgin bir azalışı yaşadık ama bir haftadan bu yana da artan ve birçok ilimizde de gözlemlediğimiz İstanbul, Bursa olmak üzere artış eğilimi içinde olduğumuzu söyleyebilirim. Vatandaşlardan istirhamım düşüşe güvenerek tedbiri elden bırakmayalım, rehavete kapılmayalım, kalabalıktan, yakın temastan uzak duralım. Maskelerimizi çıkarmayalım, ellerimizi yıkamayı ihmal etmeyelim. Bu tedbir bizi yalnız koronavirüsten değil, grip ve diğer üst solunum yolu hastalıklardan da koruyor. Bu tedbirlere uyan illerimizde rakamların düzeldiğini, tekrar yükselmediğini görüyoruz. Sağlık çalışanlarımız yılmadan mücadele ediyor. Tükendi denilen hekimlerimiz hemşirelerimiz tüm diğer branşlardaki sağlık personelim destek hizmet personelimiz canla başla görevini yapıyor, lütfen onların bu fedakarlığı sizin için kurallara uyma noktasında motivasyon sebebi olsun. Bizler tedbirimizi alalım ki sağlık çalışanlarımız nefes alabilsin."