Bakan Koca uyardı: Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz

Son günlerde artan koronavirüs vakaları endişe yaratıyor. Sağlık Bakanlığı kontrollü sosyal hayat döneminde maske takmanın önemini sık sık yineliyor. Son olarak bir uyarı da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Twitter hesabı üzerinden bir maske görseli paylaşan Koca şu uyarılarda bulundu: "Virüse karşı yürüttüğümüz mücadelede, maske, sosyal sorumluluğumuz. Maske takarak, birbirimizi virüsten koruyalım. Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz."
Virüse karşı yürüttüğümüz mücadelede, maske, sosyal sorumluluğumuz. Maske takarak, birbirimizi virüsten koruyalım. Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz. pic.twitter.com/NM1JcRinXN
Virüse karşı yürüttüğümüz mücadelede, maske, sosyal sorumluluğumuz. Maske takarak, birbirimizi virüsten koruyalım. Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz. pic.twitter.com/NM1JcRinXN— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 16, 2020