Bakan Koca uyardı: Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz

Ekonomi

Bitcoin ile yapılmış en yüksek değerli gayrimenkul satışı gerçekleşti

Antalya’da mayıs ayında değeri milyon lirayı bulan villa Bitcoin ile satıldı. Müşteri, konuta gelmeden canlı yayın yapılarak villayı gezdi. Alıcı ve satıcı video konferans ile bir araya gelerek pazarlık yaptı. Satışın gerçekleşmesiyle Türkiye’de Bitcoin ile yapılmış en yüksek değerli gayrimenkul satışı da gerçekleşmiş oldu.