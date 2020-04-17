Koronavirüs Bakan Kocadan Ercüment Ovalının açıklaması
TÜRKİYE

Bakan Koca'dan Ercüment Ovalı'nın açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ercüment Ovalı'nın dün akşam sosyal medyadan koronavirüs ilacı ile ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin "Sözü edilen ilaç uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı" dedi. Bakan Koca, "Sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Ercüment Ovalı'nın koronavirüs ilacı ile ilgili Bakan Koca, şu açıklamayı yaptı:

Uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı. Türkiye'de ruhsatlı bir ilaç. Akciğerde tıkaç olan hastalarda uygulanan ve fayda görülen bir ilaç. COVİD-19'la ilgili bu ilacın faydalı olduğuna dair laboratuvar ve klinik çalışmaların da başladığını da biliyoruz. Bununla ilgili ilgili merkeze de 23 Mart'ta aşı ve tedavi ile ilgili herhangi bir çalışmanız varsa bunu projelendirip bize bilgilendirin dedik. Oradan bize gelmedi. Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir. Sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz. İnsanlığa faydalı çalışma yapan herkes bizim için kıymetlidir. Araştırma ve çalışmaların nasıl yapıldığı da bellidir. 23 Mart'ta bizim çağrımıza cevap verilebilirdi. İlaç ve aşı işi hem milli hem stratejik bir iştir. Sosyal medya üzerinden yapılmaz. Uluslararası firmanın ilacı böyle umutlar tüketilerek ifade edilemez.

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