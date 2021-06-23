Başkasının koronavirüs testiyle seyahat etmeye çalıştı: Hapis cezası aldı

Başkent Brüksel'deki havalimanında nisan ayında ülke dışına seyahat etmek isteyen kişinin sunduğu negatif PCR test sonucunun başkasına ait olduğu anlaşıldı.

Olayın ortaya çıkması üzerine yolcunun testin bir arkadaşına ait olduğunu itiraf ettiği belirtildi. Bunun üzerine bu kişiye 750 avro para cezası verildi. Cezanın verilen sürede ödenmemesi nedeniyle Brüksel Savcılığı dava açtı. Yolcu, iki kez yapılan duruşmalara da çıkmadı.

Savcılık, sahte test sonucu sunan kişinin 1 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Böylece Belçika'da ilk kez bir kişiye sahte PCR test sonucuyla seyahat etmeye çalıştığı için hapis cezası verilmiş oldu.

Belçika'da 19 Nisan ile 11 Haziran arasında sahte test sonucuyla seyahat etmek isteyen 576 kişinin yakalandığı, bu kişilerin her birine 750 avro para cezası kesildiği bildirildi.

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Belçika hükümeti salgın nedeniyle ülke dışına zorunlu olmayan seyahatleri kısıtlamış, bu kısıtlama 19 Nisan'da kaldırılmıştı.

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