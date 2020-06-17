Batman Gercüş’te 2 ev karantinaya alındı

Batman Gecüş’te tek katlı evde yaşayan bir kadında korona virüs şüphe edilmesi üzerine yanındaki 2 katlı evde de filyasyon çalışması başlatıldı.

Bunun üzerine kadının temaslı olduğu 22 kişinin yaşadığı 2 ev, karantinaya alındı. 14 gün süreyle gözlem altında kalacak kişilerin evlerinin giriş ve çıkışları, güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alındı.

22 kişinin yaşadığı 2 ev, karantinaya alındı.

Gercüş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: