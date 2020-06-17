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Koronavirüs Batman Gercüşte 2 ev karantinaya alındı
TÜRKİYE

Batman Gercüş’te 2 ev karantinaya alındı

Batman’ın Gercüş İlçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında tek katlı ev ile iki katlı bir dairede karantina uygulaması başlatıldı. 14 gün süreyle gözlem altında kalacak kişilerin evlerinin giriş ve çıkışları, güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alındı.

Haber Merkezi İHA
22 kişinin yaşadığı 2 ev, karantinaya alındı.
22 kişinin yaşadığı 2 ev, karantinaya alındı.

Batman Gecüş’te tek katlı evde yaşayan bir kadında korona virüs şüphe edilmesi üzerine yanındaki 2 katlı evde de filyasyon çalışması başlatıldı.

Bunun üzerine kadının temaslı olduğu 22 kişinin yaşadığı 2 ev, karantinaya alındı. 14 gün süreyle gözlem altında kalacak kişilerin evlerinin giriş ve çıkışları, güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alındı.

22 kişinin yaşadığı 2 ev, karantinaya alındı.

Gercüş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

  • "Koronavirüs tedbirleri kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 16 Haziran 2020 tarihli kararı gereği korona virüs salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızı bu salgından korumak için 14 gün süreyle, ilçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 107 sokak No 7 adresindeki bina karantinaya alınmış olup belirtilen adrese giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirler alınmıştır."
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