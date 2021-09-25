Koronavirüs Bebeğe Kovid aşısına soruşturma
TÜRKİYE

Bebeğe Kovid aşısına soruşturma

İzmir’de bir aylık bebeğe Kovid aşısı yapıldığı iddiaları sonrası harekete geçen İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, taksirle yaralama suçuyla resen soruşturma başlattı. Sağlık Bakanlığı’nın Prof. Dr. Zafer Kurugöl hakkındaki incelemesi ise sürüyor. Aile de suç sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bebeğe Kovid aşısına soruşturma
Arşiv

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün geçen günlerde, bebeğe yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını söylemesi üzerine sorumlu kişiler hakkında “taksirle yaralamaya sebebiyet verme” soruşturması başlatıldığını açıkladı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ege Üniversitesinde görevli bir öğretim üyesinin, “bazı sağlık ocaklarında bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığı” yönünde ifadelerinin basına yansıdığı belirtildi.

İHMALİ OLANLAR HESAP VERECEK

Öğretim üyesinin, tepkiler üzerine yeni bir açıklama yaparak, “Sadece bir bebeğe yanlış aşı yapıldığını ve çocuğun Ege Üniversitesi Hastanesine getirildiğini, aşının İzmir’de yapılmadığını” belirttiği aktarılan açıklamada, “Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili idari soruşturma başlatmıştır. Bunun dışında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca da ‘sorumlu kişiler hakkında taksirle yaralamaya sebebiyet verme’ suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyu gelişmelerden ayrıca bilgilendirilecektir.” denildi.

Dilek Güzel
Dilek Güzel

KURUGÖL HAKKINDAKİ İNCELEME SÜRÜYOR

Sağlık Bakanlığı, İzmir’de hatalı aşı uygulamasına ilişkin sistem uyarısı ve ilgili sağlık personelinin tutanağı üzerine soruşturma yürütüldüğünü, hastanın sağlık durumuyla ilgili olumsuz bir durum olmadığını, ayrıca “bebeklere yanlış aşılar yapıldığını” iddia eden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl hakkında da soruşturma başlatıldığını bildirmişti. Bebeklerine yanlışlıkla Kovid-19 aşısı vurulduğunu belirten ailenin avukatı Dilek Güzel de konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı. Güzel, bebeğin durumunun bir hafta boyunca takip edildiğini belirtti.

'Bebeğe Kovid-19 aşısı yapıldı' iddiasına soruşturma
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'Bebeğe Kovid-19 aşısı yapıldı' iddiasına soruşturma
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