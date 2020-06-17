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TÜRKİYE

Beklenen görüntü: Galata'da sosyal mesafeli balık avı

“Yeni Normalleşme” sürecine ayak uydurmaya çalışan vatandaşlar, İstanbul Galata Köprüsü'nde balık tutarken sosyal mesafe kuralına dikkat etti. Sabah saatlerinde köprü üstüne gelen balıkçıların tedbiri elden bırakmadığını, her birinin maske taktığı görüldü.

Haber Merkezi İHA
Vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak balık tuttu.
Vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak balık tuttu.

Tüm dünyayı ve Türkiye’yi kasıp kavuran Korona virüs (COVİD-19)’e karşı mücadele devam ediyor. 11 Mart’tan bu yana virüsle mücadele eden ülkemizde 1 Haziran’dan itibaren bazı durumlarda gevşetmeler başladı. Adı “Yeni Normalleşme” dönemi olan bu sürecin olmazsa olmazları el hijyeni, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmek.

Galata Köprüsü'nde sosyal mesafeli balık avı
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Galata Köprüsü'nde sosyal mesafeli balık avı
1 Haziran itibariyle başlayan “Yeni Normalleşme” sürecine ayak uydurmaya çalışan vatandaşlar, Galata Köprüsünde balık tutarken sosyal mesafe kuralına dikkat etti. Sabah saatlerinde köprü üstüne gelen balıkçıların kurallara dikkat ettiği görüldü.

Galata Köprüsü’ndeki olta balıkçıları koronaya aldırmıyor: Sıra sıra dizilip olta salladılar
GÜNDEM
Galata Köprüsü’ndeki olta balıkçıları koronaya aldırmıyor: Sıra sıra dizilip olta salladılar
  • Son günlerde yapılan test sayılarına göre artış gösteren vaka sayısının olumsuzluk oluşturması sonrası yetkililer vatandaşlardan tedbirlere uymalarını istedi.

Sabah saatlerinde Galata Köprüsü üstüne gelen balıkçıların sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri görüldü. Balık tutan vatandaşların maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri görüldü.

Galata Köprüsü eski günlerine döndü
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Galata Köprüsü eski günlerine döndü
Koronavirüs sebebiyle köprü ve sahillerde olta balıkçılığının yasaklanmasının ardından Galata Köprüsü sessizliğe bürünmüştü. Yasağın sona ermesinin ardından Galata Köprüsü eski günlerine geri döndü.

Yasağın bitimiyle oltasını alan Galata Köprüsüne koştu
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Yasağın bitimiyle oltasını alan Galata Köprüsüne koştu
Tüm Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yasaklanan köprü ve sahillerde balık tutma yasağı gece yarısı itibariyle kaldırıldı. Yasağın kalması ve sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar Galata Köprüsü'nde balık tutmaya koştu.

Galata yine eskisi gibi: Amatör blıkçılar 'vira bismillah' dedi
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Olta balıkçılarının vazgeçilmez noktalarından Galata Köprüsü, sahil ve köprülerde balık tutma yasağının sona ermesinin ardında eski günlerine geri döndü.
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Amatör balıkçılar köprüye akın etti. Maske takan ve sosyal mesafe kuralına uyan olta balıkçıları özledikleri günlere geri dönmenin tadını çıkardı.
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Sabahın erken saatlerinde balık tutmak için köprüye gelen vatandaşlar kovalarını balıkla doldurdu.
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Sabah saat 06.00'da köprüye balık tutmaya gelen Kerim Cansız, Çok mutluyum. Kendi balığımızı kendimiz tutuyoruz. Evde çocuklarım var. Onlara taze taze balık götürüyorum. Stres de atıyoruz burada. Rahatladık. Sosyal mesafemizi de koruyoruz. İnsanlar çalışmasına rağmen boşta olanların çoğu gelmiş. Köprü dolu dedi.
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Yaşar Özer ise köprüde balık tutmayı çok özlediğini söylerken, Balıktan başka bir şey düşündüğümüz yok. Hem arkadaş çevresini hem balık tutmayı özledik. Balık tutmak çok dinlendirici. Alacağın, vereceğin varsa unutuyorsun hepsini diye konuştu.
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Galata yine eskisi gibi: Amatör blıkçılar 'vira bismillah' dedi
Koronavirüs salgını nedeniyle köprü ve sahillerde olta balıkçılığının yasaklanmasının ardından Galata Köprüsü sessizliğe bürünmüştü. Yasağın sona ermesinin ardından köprü eski günlerine geri döndü. Amatör balıkçılar sabahın ilk ışıklarında oltalarıyla yerini aldı, kovalar balıkla doldu.
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