Beklenen görüntü: Galata'da sosyal mesafeli balık avı

Tüm dünyayı ve Türkiye’yi kasıp kavuran Korona virüs (COVİD-19)’e karşı mücadele devam ediyor. 11 Mart’tan bu yana virüsle mücadele eden ülkemizde 1 Haziran’dan itibaren bazı durumlarda gevşetmeler başladı. Adı “Yeni Normalleşme” dönemi olan bu sürecin olmazsa olmazları el hijyeni, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmek.

OYNAT 00:00 Galata Köprüsü'nde sosyal mesafeli balık avı 1 Haziran itibariyle başlayan “Yeni Normalleşme” sürecine ayak uydurmaya çalışan vatandaşlar, Galata Köprüsünde balık tutarken sosyal mesafe kuralına dikkat etti. Sabah saatlerinde köprü üstüne gelen balıkçıların kurallara dikkat ettiği görüldü. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Galata Köprüsü’ndeki olta balıkçıları koronaya aldırmıyor: Sıra sıra dizilip olta salladılar

Son günlerde yapılan test sayılarına göre artış gösteren vaka sayısının olumsuzluk oluşturması sonrası yetkililer vatandaşlardan tedbirlere uymalarını istedi.

Sabah saatlerinde Galata Köprüsü üstüne gelen balıkçıların sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri görüldü. Balık tutan vatandaşların maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri görüldü.

OYNAT 00:59 Galata Köprüsü eski günlerine döndü Koronavirüs sebebiyle köprü ve sahillerde olta balıkçılığının yasaklanmasının ardından Galata Köprüsü sessizliğe bürünmüştü. Yasağın sona ermesinin ardından Galata Köprüsü eski günlerine geri döndü. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 12 Yasağın bitimiyle oltasını alan Galata Köprüsüne koştu Tüm Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yasaklanan köprü ve sahillerde balık tutma yasağı gece yarısı itibariyle kaldırıldı. Yasağın kalması ve sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar Galata Köprüsü'nde balık tutmaya koştu. BiP'te paylaş

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