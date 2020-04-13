Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 30 bini aştı

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede hastaneye kaldırılanların sayısının da son 24 saatte 310 arttığı belirtildi.

Şu ana kadar Kovid-19 tanısı konan 6 bin 707 kişinin taburcu edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, 5 bin 393 kişinin ise halen hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi. Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 2 artarak 1234'e ulaştığı ifade edildi.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 942 artarak 30 bin 589'a çıktığına dikkat çekilen açıklamada, virüs nedeniyle son 24 saatte 303 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı ise 3 bin 903'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin yüzde 53'ü hastanelerde vefat ederken, yüzde 43'ü ise huzurevlerinde can verdi.

FOTOĞRAF 8 Güney Amerika ülkelerinden Ekvador’da korona virüsü (Covid-19) nedeniyle sağlık sisteminin çökmesinin evlerden ölülerin alınmadığı ve cenaze hizmeti verilmediği için yaşayan kriz devam ediyor. Ülkede korona virüsün merkez üssü haline gelen Guayaquil kentinde bulunan evlerden 700’den fazla ceset çıkarıldığını açıklandı. Ekvador’un Guayas eyaletinin başkenti Guayaquil’de yaşanan kaosun ortaya çıkmasıyla oluşturulan Ortak Görev Gücüne başkanlık eden Jorge Wated, Evlerde görev gücüyle birlikte topladığımız ceset sayısı 700’ü aştı ifadelerini kullandı. Wated, koronavirüsü salgını sırasında evlerden çıkarılanların kaçının Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini bilmediklerini belirtti. Güney Amerika’nın Wuhan’ı olarak kabul edilen Guayaquil’de yetersiz sağlık sistemi nedeniyle ölüler çöp poşetlerine ya da karton tabutlara konularak ailelere teslim ediliyor. Ayrıca bazı vatandaşlar sahipsiz cesetleri sokaklarda yakıyor. Öte yandan, Ekvador’da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 333’e, toplam vaka sayısı ise 7 bin 466’ya yükseldi. Sağlık sistemi çöken Ekvador’da evlerden 700’den fazla ceset toplandı: Sahipsiz cesetler sokakta yakıldı Güney Amerika ülkesi Ekvador'da koronavirüsünden en çok etkilenen Guayaquil kentinde evlerden 700'den fazla cesedin toplandığı açıklandı. Guayaquil'de yetersiz sağlık sistemi nedeniyle ölüler çöp poşetlerine ya da karton tabutlara konularak ailelere teslim ediliyor. Ayrıca bazı vatandaşlar sahipsiz cesetleri sokaklarda yakıyor. BiP'te paylaş

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Şirketler kurallara uymuyor

Belçika genelinde yapılan denetlemelerde şirketlerin yüzde 85'inin sosyal mesafe kurallarına riayet etmediği ortaya çıktı. Uzmanlar işletme sahiplerinin çalışanlarını riske attığına dikkati çekti.

Aynı zamanda Paskalya tatilinde olan Belçika'da polis, havaların ısınmasıyla halkın sosyal mesafe kurallarını daha sık ihlal etmeye başladığını açıkladı. Virolog Steven Van Gucht, "İnsanların kısıtlamalardan sıkıldığını anlıyoruz. Ancak tedbirlere uymazsak etkisini iki hafta içinde hissetmeye başlarız." uyarısında bulundu.

Belçika'da vefat eden Türkler

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika Başkanı Basir Hamarat, ülke genelinde hayatını kaybeden Türk kökenli vatandaşların sayısının 27'ye yükseldiğini duyurdu.

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Hamarat, UID Belçika koordinasyonunda hastanelere ve polis teşkilatlarına kumanya ve el yapımı maske dağıtımı ile engellilere hizmet vermeye devam ettiklerini aktardı.