Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Beyaz Sarayda ortalık karıştı Sözcü McEnanynin de koronavirüs testi pozitif çıktı
TÜRKİYE

Beyaz Saray'da ortalık karıştı: Sözcü McEnany'nin de koronavirüs testi pozitif çıktı

ABD'de Başkan Donald Trump'ın Kovid-19'a yakalanmasının ardından Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, bu sabah yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin "pozitif" çıktığını ve kendini karantinaya aldığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

ABD'de Başkan Donald Trump'ın Kovid-19'a yakalanmasının ardından Beyaz Saray ekibinde testi "pozitif" çıkanların sayısı da artıyor.

McEnany, yaptığı yazılı açıklamada, perşembe gününden bu yana sürekli test yaptırdığını ve şimdiye kadar test sonuçlarının "negatif" çıktığını belirterek, "Hiçbir hastalık belirtim yok, ancak pazartesi sabahı yaptırdığım Kovid-19 testinin sonucu 'pozitif' çıktı." ifadesini kullandı.

Hastanede tedavi gören Trump'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı
DÜNYA
Hastanede tedavi gören Trump'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı

Basın toplantısı yapmıştı

Beyaz Saray Sağlık Birimine göre, hiçbir gazetecinin kendisiyle yakın temas kuran kişiler listesinde olmadığını belirten McEnany, perşembe günü basın toplantısı yaptığı saatlerde, Trump'ın yakın danışmanı Hope Hicks'in Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığını bilmediğini vurguladı.

McEnany, "Testimin pozitif çıkmasıyla karantina sürecine başlıyorum ve Amerikan halkının adına uzaktan çalışmaya devam edeceğim." dedi.

Beyaz Saray'da virüs yayılıyor

  • Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks'in Kovid-19 testi perşembe günü "pozitif" çıkmıştı. Ardından, geçen perşembeyi cumaya bağlayan gece Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından duyuran Trump, cuma günü başkent Washington DC'ye yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Askeri Hastanesine kaldırılmıştı.
  • Trump'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından, Beyaz Saray'da ve Trump'ın seçim kampanyasında çalışan birçok ismin de Kovid-19 testleri "pozitif" çıkmıştı.

Trump ve Biden'ın ilk canlı yayın tartışmasında hakaretler havada uçuştu
OYNAT 00:37
Trump ve Biden'ın ilk canlı yayın tartışmasında hakaretler havada uçuştu
ABD'de seçimler öncesi, Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokrat aday Joe Biden, ilk canlı yayın tartışmasını gerçekleştirdi. Tansiyonun oldukça yükseldiği tartışmaya iki adayın hakaretleri ve karşılıklı suçlamaları damga vurdu.


Abone Ol Google News
Ağır hasta sayımız azalıyor

Ağır hasta sayımız azalıyor

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin verilerini açıkladı.
Yüz yüze eğitim genişliyor

Yüz yüze eğitim genişliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 500 bin öğrenciye de müjdeyi verdi.
Beyaz Sarayda ortalık karıştı

Beyaz Saray'da
ortalık karıştı

​Trump'ın ardından pozitif vakalar arttı.

​Azerbaycan ordusu hız kesmeden ilerliyor.
Bademcik ameliyatı canından etti

Bademcik ameliyatı canından etti

Minik Kaan için utanmadan ailesine 'durumu iyiye gidiyor' dendi...
Bunu biz hazmedemeyiz!

Bunu biz hazmedemeyiz!

Ersin Tatar, ​KKTC'deki tarihi seçimler öncesi TVNET'e konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.