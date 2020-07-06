Rekor ölüm ve vaka sayılarına ulaşan ABD'den ilginç çıkış: Ulusal çapta maske zorunluluğunu kesinlikle getirmiyoruz

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AB temsilcisinden kritik ziyaret: Bakan Çavuşoğlu'ndan AB'ye sert vize serbestisi uyarısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Temsilcisi Josep Borrel Ankara'da ortak bir basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, toplantıda "Türkiye'ye verilen taahhütlerin yerine gelmesi lazım. AB pek hoşlanmıyor ama vize serbestisi AB'nin bir sözüdür. Hoşunuza gitse de gitmese de bu sözünüzü yerine getirmek zorundasınız" ifadelerini kullandı.